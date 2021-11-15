У США компанії «найняли» рекордну кількість роботів за рік

Заводи та інші промислові користувачі Північної Америки взяли в роботу 29 тис. роботів

Компанії в Північній Америці за перші 10 місяців 2021 року взяли на роботу рекордну кількість роботів. За даними, зібраними галузевою групою Association for Advancing Automation, заводи та інші промислові користувачі «найняли» 29 тис. роботів вартістю 1,48 мільярда доларів, що на 37% більше, ніж за той же період торік, пише CNN.

Це побило попередній пік, досягнутий в той же період у 2017 році.

За рахунок роботів компанії прагнуть не відставати від зростаючого попиту, який в деяких випадках призводив до нестачі товарів. Водночас багато хто, намагаючись повернути назад працівників, звільнених через пандемію Covid-19, розглядав роботів як альтернативу людській робочій силі.

«Компанії просто не можуть знайти потрібних людей – ось чому вони прагнуть до автоматизації», – розповів президент Association for Advancing Automation Джефф Бернстайн.

Роботи проникають у нові куточки економіки. Промисловими роботами давно закуповуються автомобільні компанії, проте у 2020 році сукупні продажі іншим видам бізнесу вперше перевищили обсяг продажів автомобільному сектору, і ця тенденція збереглася у 2021 році. За перші 10 місяців замовлення на роботів для автомобільних підприємств зросли на 20% – до 12 544 одиниць, у той час, як замовлення неавтомобільних компаній збільшилися на 53% – до 16 355.

«Справа не в тому, що автомобілебудування сповільнюється – воно зростає. Але інші галузі – від металургії до виробників продуктів харчування – ростуть ще швидше», – вважає Бернстайн.

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