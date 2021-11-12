Ірак закрив консульства Білорусі та скасував авіарейси до Мінська

Іракцям роздавали візи для поїздок до Білорусі на тлі міграційної кризи

Багдад прагне убезпечити своїх громадян від торгівлі людьми

Ірак припинив прямі авіарейси до Білорусі, щоб захистити іракців від банд із торгівлі людьми. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Іраку, пише Al Arabiya.

«Ірак припинив прямі рейси між Іраком і Білоруссю. Посольства в Москві та Варшаві координують зусилля Багдада щодо добровільного повернення іракців, які застрягли на білоруському кордоні», – зазначили в МЗС.

Крім того, Ірак закрив почесні консульства Білорусі в Багдаді та Ербілі, передає Iraq Business News.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене через легкість, із якою іракцям надавалися візи для поїздок до Білорусі на тлі міграційної кризи на кордоні цієї країни з Польщею.

Нагадаємо, білоруський режим звинувачують у тому, що він за підтримки Росії сприяє приїзду до країни потенційних нелегальних мігрантів, яких потім під прикриттям силовиків Лукашенка штурмують кордони Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, авіакомпанія Turkish Airlines пообіцяла не пускати громадян Іраку, Сирії та Ємену на борт своїх літаків, що літають до Мінська.

Також Польща назвала авіакомпанію, яка доправляє нелегалів до її кордону.

Напередодні стало відомо, хто виграє від ситуації з міграційною кризою на кордоні ЄС: думка Латвії.

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