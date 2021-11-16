Автомобілі Tesla залишились без USB-портів

Нові автомобілі Tesla поставляються без USB-портів через дефіцит комплектуючих

Tesla почала постачати покупцям електрокари без USB-роз'ємів для зарядки гаджетів у салоні. Про це повідомили користувачі Reddit.

Відвідувач популярного майданчика під ніком CalligrapherNo4617 опублікував пост, в якому заявив, що придбав новий автомобіль Tesla, який прийшов до нього без USB-портів. Роз'єми були відсутні на центральній консолі, а також машина втратила функцію бездротової зарядки гаджетів. До решти компонентів електрокара користувач претензій не має: «Машина супер, інших питань немає!»

Автор зазначив, що його електрокар залишився без USB-роз'єму спереду, проте на задньому ряді крісел фізичні інтерфейси для заряджання є. Автолюбитель звернув увагу, що інженери Tesla явно збиралися оснастити модель портами і на передній панелі, оскільки виявив перфорацію під роз'єми.

У техпідтримці Tesla користувачу відповіли, що нові машини поставляються без роз'ємів USB через дефіцит комплектуючих.

Журналісти видання Electrek з'ясували ще кілька випадків постачання автомобілів американського бренду без USB-роз'ємів. У компанії пояснили, що у майбутньому автовласники зможуть звернутися до свого дилера для доукомплектування авто. Однак, коли це можна буде зробити, не повідомляється.

У вересні експерти Consumer Reports розкритикували Tesla Model S через штурвал, який встановили в автомобілі замість керма. За їх словами, цей елемент управління є незвичним для пересічного автолюбителя і може спричинити аварію.