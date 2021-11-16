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    Автомобілі Tesla залишились без USB-портів

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    Електрокар Tesla залишився без USB-роз'єму - Автомобілі Tesla залишились без USB-портів
    Електрокар Tesla залишився без USB-роз'єму
    фото: Brendan McDermid / Reuters

    Нові автомобілі Tesla поставляються без USB-портів через дефіцит комплектуючих

    Tesla почала постачати покупцям електрокари без USB-роз'ємів для зарядки гаджетів у салоні. Про це повідомили користувачі Reddit.

    Відвідувач популярного майданчика під ніком CalligrapherNo4617 опублікував пост, в якому заявив, що придбав новий автомобіль Tesla, який прийшов до нього без USB-портів. Роз'єми були відсутні на центральній консолі, а також машина втратила функцію бездротової зарядки гаджетів. До решти компонентів електрокара користувач претензій не має: «Машина супер, інших питань немає!»

    Автор зазначив, що його електрокар залишився без USB-роз'єму спереду, проте на задньому ряді крісел фізичні інтерфейси для заряджання є. Автолюбитель звернув увагу, що інженери Tesla явно збиралися оснастити модель портами і на передній панелі, оскільки виявив перфорацію під роз'єми.

    У техпідтримці Tesla користувачу відповіли, що нові машини поставляються без роз'ємів USB через дефіцит комплектуючих.

    Журналісти видання Electrek з'ясували ще кілька випадків постачання автомобілів американського бренду без USB-роз'ємів. У компанії пояснили, що у майбутньому автовласники зможуть звернутися до свого дилера для доукомплектування авто. Однак, коли це можна буде зробити, не повідомляється.

    У вересні експерти Consumer Reports розкритикували Tesla Model S через штурвал, який встановили в автомобілі замість керма. За їх словами, цей елемент управління є незвичним для пересічного автолюбителя і може спричинити аварію.

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    Теги: машини автомобіль Tesla Tesla Model S
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    Автомобілі Tesla залишились без USB-портів