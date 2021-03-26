- Роботи підкорюють ринок праці. Приголомшливі випадки, коли «залізяки» замінили людину

Сто років тому Карел Чапек вигадав слово «робот». Тепер робот написав п'єсу, присвячену самому Чапеку

Фантастичні фільми про майбутнє кінця минулого століття часто в сюжеті мають історію про роботів нової ери. Найчастіше – штучний інтелект починає самодіяльність на планеті Земля всупереч господарям, людям. І як це буває часто, сценарії з паперу переносяться у реальне життя. Людство не встигло й оком моргнути, як роботи стали повсякденністю.

Штучний інтелект усюди: від пошукової системи вашого браузеру до соціальної мережі LinkedIn, де невидима рука допомагає підібрати кандидатів на робочі місця і звести потенційних співробітників і роботодавців. Але вже є професії, де штучний інтелект впритул наблизився до людського.

Чи в курсі ви, що…

Роботи лікують людей

Уперше в історії України робот-хірург da Vinci прооперував дитину. Дівчинці 13 років, народилася вона з патологією кишківника. В ході лікування, складні хірургічні втручання зробили тільки гірше, а пацієнтка страждала від болю, що супроводжувалася блювотою. Але за допомогою da Vinci дитині в клініці зробили три проколи розміром по вісім міліметрів.

У черевну порожнину ввели камеру, яка передавала на монітор зображення в тривимірній проекції з 20-кратним збільшенням. Хірург, який сидів за пультом, ліквідував множинні спайки з мінімальним пошкодженням здорових тканин. Вже відомо, що операція пройшла успішно, а дитина йде на поправку.

Роботи пишуть пісні

У лютому 2021 року відомий український співак зізнався, що його останню пісню було написано за допомогою штучного інтелекту. Мова йдеться про лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука та його новий трек #БезТебеМенеНема.

Фронтмен легендарного українського гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вдався до послуг штучного інтелекту

«Тепер, коли всі вже почули пісню #БезТебеМенеНема розкрию вам таємницю. Пісня написана штучним інтелектом. Програма послухала всі пісні ОЕ, і написала свою... Місцями подібно вийшло)», – написав співак в твіттер.

Варто нагадати, що взагалі першим лейблом, що почав використовувати штучний інтелект для створення музики в комерційних цілях, став Warner Music. Про це стало відомо у 2019 році, а домовленість полягала в тому, що лейбл запише 20 альбомів за допомогою додатку музичного настрою Endel. За інформацією ЗМІ, п’ять альбомів вже випущені.

Щодо концепції винаходу, то додаток Endel створює персоналізовані треки для користувачів, які засновані на даних про геолокацію, пульс, погодні умови, використовуючи штучний інтелект.

Відомо, що інвесторами альбомів виступили Amazon Alexa Fund і Jillionaire Major Lazer.

«Я певний, що слухачі, які користуються цими новими альбомами, виграють від зниженої тривожності та покращення настрою», — розповів президент відділу Warner Music Кевін Гор.

Роботи замінили журналістів

Перехід на штучний інтелект – це оптимізація робочого процесу, а не скорочення персоналу через пандемію коронавірусу. Саме так прокоментували звільнення близько 20 журналістів в Microsoft.

Відомо, що Microsoft прийняла рішення звільнити працівників, які наповнювали новинну стрічку сайту MSN –на їм заміну прийде штучний інтелект. Повідомляється, що в останні кілька місяців Microsoft робить ставку на використання штучного інтелекту, мотивуючи своїх співробітників застосовувати його в різних сферах роботи.

Так, Microsoft використовує штучний інтелект для швидкого сканування новин і автоматичної фільтрації, а також підбору ілюстрацій.

Роботи-дизайнери

Ще одна сфера, на яку замахнувся штучний інтелект, – дизайнерське мистецтво. Російська «Студія Лебедєва» продемонструвала «фахівця», який генерує логотипи для «експрес-дизайну».

Показово, що штучний дизайнерський інтелект здатний виконувати творчу роботу – розробляти унікальні логотипи і створювати на їх основі айдентику.

Повідомляється, що дизайнера назвали «Ніколай Іронов». Крім того, виявилося, що штучний інтелект цілий рік розробляв логотипи для реальних замовників, серед яких були відомі блогери, кафе, бари, додатки та продукти масового споживання. Він виконав уже більше 20 комерційних проектів, проте клієнти не здогадувалися, що отримані ними логотипи створені роботом.

До речі, «Ніколай Іронов», дизайнер, що працює завдяки штучному інтелекту, завоював бронзу в щорічній серії премій «Епіка Евордс» в номінації «Креативні технології» з проектами логотипів крафтового пива «Пілз», «Фітнес тревел», «Памплона Кепітал», «Тач оф матчу», «Пельмени ванлав», логотипа блогера Юрія Хованського та інших робіт.

«Епіка Евордс» – авторитетний конкурс європейської реклами, вперше проведений в 1987 році в Парижі, став міжнародним в 2012 році. Це єдиний конкурс, в журі якого немає рекламних агентств: всі роботи оцінюють виключно журналісти і редактори видань про рекламу і маркетинг з 42 країн світу. Два основних критерії – оригінальність креативної ідеї та її втілення.

Робот-письменник

Штучний інтелект також вже мало не виграв літературну премію. У 2016 році дослідники з Університету майбутнього Хакодате за допомогою штучного інтелекту написали роман, який пройшов у фінал літературної премії імені Хосі Сіньїті.

Набір вхідних даних, визначений вченими заздалегідь, включав в себе стать головних персонажів, опис сюжету, а також набір фраз і пропозицій, які повинні були бути використані при написанні твору. Після цього програма самостійно згенерувала текст роману, який отримав назву «День, коли комп'ютер напише роман».

Текст роману, який висунули для участі в літературному конкурсі імені японського фантаста Хосі Сіньїті, був прийнятий на розгляд журі. З 1450 робіт, поданих на конкурс, 11 були написані за допомогою різних програм, що генерують текст, однак після чотирьох етапів відсіву тільки один написаний за допомогою штучного інтелекту роман пройшов фінальний відбір. При цьому членам журі було невідомо, що автор роману – робот.

За словами японського письменника Хасе Сатосі, роман «День, коли комп'ютер напише роман» досить добре написаний. Проте, письменник зазначив деякі недоліки в тексті, написаному машиною – зокрема, недосконале опрацювання персонажів.

Робот-сценарист

Сто років тому у п’єсі чеського автора Карела Чапека було введено слово «робот», яке розповідає історію про роботів-робітників заводу, призначених служити людям. Тепер, робот сам написав п'єсу до 100-річчя прем'єри п’єси Карела Чапека.

«Це свого роду футуристичний Маленький принц», – каже драматург Девід Кошнак, який керував сценарієм. Як і класична французька дитяча книга, 60-хвилинна п’єса розповідає про подорож персонажа (цього разу робота), який вирушає у світ, щоб пізнати суспільство, людські емоції та навіть смерть.

Люди грають спектакль, який написав робот

Сценарій був створений широко доступною системою штучного інтелекту під назвою GPT-2. Цей «робот», створений компанією OpenAI Ілона Маска, є комп’ютерною моделлю, призначеною для генерування тексту шляхом витягування з величезного сховища інформації, доступної в Інтернеті. Поки що ця технологія використовувалася для написання фейкових новин, оповідань та віршів. Вистава є першою театральною постановкою GPT-2, стверджує команда, яка стоїть за нею.

90% тексту згенерував штучний інтелект, решту редагували живі люди. Процесом керував вчений Карлового університету Рудольф Роза, який використав мовний модуль із відкритим кодом Open AI. Сировиною для творчості стали різні тексти з інтернету, новини, книги. Протягом трьох місяців комп’ютер генерував діалоги, які потім відбирали працівники театру.

Виставу поставили чеською мовою, в онлайн-версії є англійські субтитри. Іронічно, що онлайн-стрім спектаклю переривався доволі довгими паузами буферизації, зауважує The Guardian у рецензії на виставу. Сама п’єса хаотично торкається таких тем, як самотність, кохання, але найбільше штучний інтелект стурбований сексом – рецензентка припускає, що штучний інтелект нахапався такого в інтернеті.

Робот – шеф-кухар

Штучний інтелект Monolith, навчений фірмою Al, розробив рецепт ідеально пишних млинців. Розробники запевняють, що для ідеально пишних млинців потрібно 210 г борошна, 48 г цукру, 14 г розпушувача, 6 г солі, 2 яйця, 256 г молока і 25 г вершкового масла. Сковорідку необхідно помірно змастити олією?

Пишні млинці за рецептом штучного інтелекту

«Ми знайшли понад 800 рецептів пишних млинців в американському стилі. Однак нам потрібні були рецепти з достатньою кількістю позитивних і негативних відгуків, щоб навчити модель штучного інтелекту виявляти, яка кількість інгредієнтів дасть нам найпишніші млинці. Після відсіювання деяких варіантів ми отримали набір даних із 31 рецепта з достатньою кількістю відгуків, щоб навчити штучний інтелект передбачати правильний результат», – розповіли розробники.

Робот-водій

Штучний інтелект також навчився бачити. Аналіз зображень з відеокамер та радарів надає змогу штучному інтелекту орієнтуватися у просторі краще ніж людині. Розробники автопілотів вже заявляють, що тільки повний контроль штучного інтелекту на дорозі гарантуватиме безпеку транспорту. Так, у 2020 році автопілот автомобіля Tesla Model 3 проявив чудеса блискавичної реакції. На кадрах видно, як автомобіль їде своєю смугою і раптово на нього летить покришка. Autopilot сприйняв загрозу за долю секунди, коли водій намагався уникнути зіткнення. Потім система запобігла заносу і стабілізувала автомобіль, після чого повернула його назад в смугу. Ніхто не постраждав, в тому числі в сусідніх рядах.

Автомобіль Tesla, який врятував водія від ДТП

А поки людство ще повністю не перейшло на автопілот, то в Євросоюзі до середини 2022 року запропонували обладнати всі авто інтелектуальною системою моніторингу водіїв. Така система буде здатна визначити втому, куріння та розмови по телефону, які є частими причинами ДТП.

Відео ДТП за участі автомобіля Tesla

Робот-пілот

У 2020 році штучний інтелект вперше замінив пілота-помічника Повітряних сил США. Відомо, що штучний інтелект відповідав за роботу датчиків та тактичну навігацію, тоді як пілот керував літаком та координував роботу датчиків зі штучним інтелектом. Разом вони здійснили розвідувальну місію під час імітованого ракетного удару. Першочерговою відповідальністю робота був пошук ворожих пускових установок, у той час як сам пілот був на сторожі ворожих літаків.

Кооперація людини та робота при виконанні завдання ВПС США

«Об’єднання зусиль людина та робота при керуванні військовим літаком ВПС США показало, що за такою кооперацією майбутнє. Якщо не реалізувати весь потенціал штучного інтелекту, то це означитиме, що ми поступатимемося нашим супротивникам», – заявив представник американського військового відомства.

Але плани американських фахівців щодо штучного інтелекту пішли ще далі. В мережі з’явився проект DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США) щодо програми, яка називаеться «Еволюція повітряного бою». В ході програми, військово-повітряні сили США в 2024 року розпочнуть льотні навчальння боїв із застосуванням винищувачів, керованих штучним інтелектом. Про це повідомляв міністр оборони Марк Еспер (пішов з посади наприкінці 2020 року) Ці літаки будуть протистояти винищувачам зі звичайними пілотами.

До речі, в минулому році штучний інтелект вже переміг пілота. У цьому змаганні брали участь вісім компаній, які представили свої безпілотні системи: Heron, Lockheed Martin, Perspecta Labs, Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, PhysicsAI і SoarTech. Першість взяла компанія Heron, чий комплекс зміг виграти п'ять повітряних боїв, не програвши жодного. Честь людей відстоював у цих боях виступав випускник Школи озброєнь ВПС (USAF Weapons School) – найсильніших, як вважається, курсів для пілотів-винищувачів в США. Його ім'я не розкривалося.

Як відзначало інтернет-видання C4isrnet, система Heron, з одного боку, діяла більш агресивно, з іншого – робила помилки, маневруючи в сторону від противника, невірно прогнозуючи його маневри. При цьому вона досить швидко виправляла свої помилки.

Робот-поліцейський

А от розробка робота-поліцейського є українською. Запорізька компанія «Інфоком ЛТД» розробила робота-поліцейського на основі власної роботизованою платформи «Скорпіон», робото «Кобра». Основні завдання компактного гусеничного робота – дистанційне патрулювання вулиць в період пандемії (і не тільки), щоб уникнути прямого спілкування між поліцейським і громадянином, повідомляють в компанії.

Робот може оснащуватися цілим набором різноманітного навісного обладнання. Це може бути дистанційно керований сіткомет і балон зі сльозогінним газом для використання поліцією або миротворчими силами під час боротьби з агресивно налаштованими демонстрантами, хуліганами, учасниками масових заворушень. Позначити свою присутність робот зможе за допомогою проблискового маячка, стробоскопа-мигалки і т.д.

«Ми вже давно працюємо у сфері безпілотних технологій. Робот «Кобра» буде обладнано монітором, за допомогою якого поліцейський зможе дистанційно спілкуватися з громадянами. Він буде використовувати гучномовець та мікрофон. В робота буде вмонтовано радар, лідар, тепловізор, камери відеоспостереження, оглядові камери, що працюватимуть на 360 градусів. Крім того, у «Кобри будуть датчики геолокації.

До того ж, диспетчер матиме змогу керувати роботом дистанційно і локально», - запевнив генеральний директор компанії «Інфоком ЛТД» Едуард Троценко.

При цьому підтримуються не лише управління за допомогою інтерфейсу, але також жести і голосові команди. Зв'язок з віддаленим пунктом управління здійснюється за допомогою 3G/LTE-модуля, при цьому використовується не тільки безпосередній зв'язок і управління, а й хмарні технології. Також можливо локальне бездротове управління роботом за допомогою мобільного додатку і модулів Wi-Fi і Bluetooth в радіусі до 50 метрів.

Багатоцільовий робот-поліцейський українського виробництва

Передбачено також автономний рух робота за заданим маршрутом, протягом якого він зможе зупинятися перед перешкодами і огинати їх.

Бадрак Дмитро, для «Главкома»