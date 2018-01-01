У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото

Тематика цьогорічного конкурсу – «Силуети різдвяного міста»

Не зважаючи на теплу не зимову погоду у Львові (до плюс 10 градусів за Цельсієм), в рамках ІХ Різдвяного ярмарку у Львові, пройшов вже традиційний конкурс крижаних скульптур. Просто неба на площі Ринок (західна сторона, під балконом міського голови) шість львівських митців з 2500 кіло льоду творили свої видовищні скульптури. [READ_MORE]



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Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1

Тематика цьогорічного конкурсу – «Силуети різдвяного міста»

Не зважаючи на теплу не зимову погоду у Львові (до плюс 10 градусів за Цельсієм), в рамках ІХ Різдвяного ярмарку у Львові, пройшов вже традиційний конкурс крижаних скульптур. Просто неба на площі Ринок (західна сторона, під балконом міського голови) шість львівських митців з 2500 кіло льоду творили свої видовищні скульптури.

Тематика цьогорічного конкурсу – «Силуети різдвяного міста», каже одна з організаторів та учасниць конкурсу відома львівська мисткиня Дарія Альошкіна. Фінал конкурсу ввечері 3-го січня: фігури ефектно освітили, вони слугуватимуть видовищним фотосектором у часі різдвяних міських святкувань. Спішіть полюбуватися, мабуть, довго в цьогорічну зимову «спеку» крига не триматиметься…

Джерело: блог Євгена Кравса