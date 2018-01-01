  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото

    Тематика цьогорічного конкурсу – «Силуети різдвяного міста»
    Не зважаючи на теплу не зимову погоду у Львові (до плюс 10 градусів за Цельсієм), в рамках ІХ Різдвяного ярмарку у Львові, пройшов вже традиційний конкурс крижаних скульптур. Просто неба на площі Ринок (західна сторона, під балконом міського голови) шість львівських митців з 2500 кіло льоду творили свої видовищні скульптури. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 13:53
    • Розсилка
    Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1
    Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1

    Тематика цьогорічного конкурсу – «Силуети різдвяного міста»

    Не зважаючи на теплу не зимову погоду у Львові (до плюс 10 градусів за Цельсієм), в рамках ІХ Різдвяного ярмарку у Львові, пройшов вже традиційний конкурс крижаних скульптур. Просто неба на площі Ринок (західна сторона, під балконом міського голови) шість львівських митців з 2500 кіло льоду творили свої видовищні скульптури.

    Читайте також

    1 з 43
    на весь екран згорнути
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    У Львові пройшов конкурс крижаних скульптур. Найяскравіші фото
    Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1

    Тематика цьогорічного конкурсу – «Силуети різдвяного міста», каже одна з організаторів та учасниць конкурсу відома львівська мисткиня Дарія Альошкіна. Фінал конкурсу ввечері 3-го січня: фігури ефектно освітили, вони слугуватимуть видовищним фотосектором у часі різдвяних міських святкувань. Спішіть полюбуватися, мабуть, довго в цьогорічну зимову «спеку» крига не триматиметься…

    Джерело: блог Євгена Кравса

    Читайте також
    Львівщина конкурс Львів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ