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    У російській колонії в'язням створили «атмосферу Лондона» (фото)

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    Засудженим у новосибірській виправній колонії №8 встановили червоні телефонні будки - У російській колонії в'язням створили «атмосферу Лондона» (фото)
    Засудженим у новосибірській виправній колонії №8 встановили червоні телефонні будки
    Фото: Медуза

    В атмосфері Лондона в'язні мають відновлювати «соціально-корисні зв'язки та реалізовувати право на телефонні переговори»

    У новосибірській виправній колонії №8 (ІК-8) з'явився «шматочок Лондона».У приміщеннях для телефонних дзвінків встановили знамениті червоні будки з написом Telephone.

    Про це повідомляє видання «Медуза».

    Стіни прикрасили зображенням годинника на вежі Вестмінстерського палацу, тобто «Біг-Бена».

    За словами представників російської колонії, все це потрібно для «максимальної передачі атмосфери Лондона», в якій в'язні мають відновлювати «соціально-корисні зв'язки та реалізовувати право на телефонні переговори».

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    У російській колонії в'язням створили «атмосферу Лондона» (фото)
    У російській колонії в'язням створили «атмосферу Лондона» (фото)
    У російській колонії в'язням створили «атмосферу Лондона» (фото)

    До слова, у Росії відбувся чемпіонат зі швидкісного викопування могил (відео).

    Теги: Росія засуджені Велика Британія в'язниця
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