У російській колонії в'язням створили «атмосферу Лондона» (фото)

В атмосфері Лондона в'язні мають відновлювати «соціально-корисні зв'язки та реалізовувати право на телефонні переговори»

У новосибірській виправній колонії №8 (ІК-8) з'явився «шматочок Лондона».У приміщеннях для телефонних дзвінків встановили знамениті червоні будки з написом Telephone.

Про це повідомляє видання «Медуза».

Стіни прикрасили зображенням годинника на вежі Вестмінстерського палацу, тобто «Біг-Бена».

За словами представників російської колонії, все це потрібно для «максимальної передачі атмосфери Лондона», в якій в'язні мають відновлювати «соціально-корисні зв'язки та реалізовувати право на телефонні переговори».

До слова, у Росії відбувся чемпіонат зі швидкісного викопування могил (відео).