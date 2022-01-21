У Сахарі вп'яте за 42 роки випав сніг

Мороз та сніг – вкрай незвичне явище для пустелі

В африканській Сахарі випав сніг, а вночі температура різко знизилася до 2 градусів морозу. Про це розповідає газета Daily Mail.

Для пустелі сніг – це дуже рідкісне явище, тому місцеві жителі здивувалися, побачивши дюни, вкриті снігом.

Старожили повідомляють, що сніг у пустелі вп'яте за 42 роки: раніше тут фіксували снігопади лише у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках.

Фотограф Карім Бучетата опублікував фотографії засніжених барханів у місті Айн-Сефра на північному заході Алжиру.

На них з-під снігу проглядають жовто-жовтогарячі дюни.

Нагадаємо, на півночі Саудівської Аравії зафіксували різке зниження температури повітря до мінус 6 градусів. У деяких регіонах випав сніг.

Тим часом в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.

Читайте також: