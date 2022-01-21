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    У Сахарі вп'яте за 42 роки випав сніг

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    Бархани на північному заході Алжиру - У Сахарі вп'яте за 42 роки випав сніг

    Бархани на північному заході Алжиру

    фото: Карім Бучетата / Facebook

    Мороз та сніг – вкрай незвичне явище для пустелі

    В африканській Сахарі випав сніг, а вночі температура різко знизилася до 2 градусів морозу. Про це розповідає газета Daily Mail.

    Для пустелі сніг – це дуже рідкісне явище, тому місцеві жителі здивувалися, побачивши дюни, вкриті снігом.

    Старожили повідомляють, що сніг у пустелі вп'яте за 42 роки: раніше тут фіксували снігопади лише у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках.

    Фотограф Карім Бучетата опублікував фотографії засніжених барханів у місті Айн-Сефра на північному заході Алжиру.

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    Бархани на північному заході Алжиру. фото: Карім Бучетата / Facebook
    Бархани на північному заході Алжиру. фото: Карім Бучетата / Facebook
    Бархани на північному заході Алжиру. фото: Карім Бучетата / Facebook
    Бархани на північному заході Алжиру. фото: Карім Бучетата / Facebook
    Бархани на північному заході Алжиру. фото: Карім Бучетата / Facebook
    Бархани на північному заході Алжиру. фото: Карім Бучетата / Facebook
    Бархани на північному заході Алжиру. фото: Карім Бучетата / Facebook

    На них з-під снігу проглядають жовто-жовтогарячі дюни.

    Нагадаємо, на півночі Саудівської Аравії зафіксували різке зниження температури повітря до мінус 6 градусів. У деяких регіонах випав сніг.

    Тим часом в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.

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    Теги: фотограф снігопад
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    У Сахарі вп'яте за 42 роки випав сніг