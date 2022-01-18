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    Київські комунальники зруйнували огорожу, коли прибирали сніг (відео)

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    Комунальники випадково знесли паркувальний стовпчик - Київські комунальники зруйнували огорожу, коли прибирали сніг (відео)
    Комунальники випадково знесли паркувальний стовпчик
    фото:

    В результаті інциденту, трактор зніс один зі стовпчиків, встановлений для обмеження заїзду на тротуар

    У центрі Києва водій снігоприбиральної техніки так ретельно прибирав вулицю від снігу, що збив стовпчик паркування. Інцидент трапився на вулиці Велика Васильківська, повідомляє «Kievmap».

    На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, помітно, два трактори розчищали сніг на тротуарі, проте не могли виїхати з нього через стовпчики. У підсумку той, що рухався попереду, поступився дорогою другому, який в підсумку зніс обмежувач і спокійно поїхав далі. Перший розвернувся і поїхав назад.

    «Комунальники вирішили демонтувати огорожу разом зі снігом. Велика Васильківська, 56», – йдеться в описі до відео.

    До слова, пасажири трамвая власноруч перенесли автівку, яка заблокувала рух.

    Нагадаємо, у Києві «герої парковки» влаштували транспортний колапс на Либідській.

    Як повідомлялося, 7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.

    Теги: Київ трактор водій автомобіль снігопад
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    Київські комунальники зруйнували огорожу, коли прибирали сніг (відео)