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    Саудівську Аравію засипало снігом, температура – найнижча за 30 років (відео)

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    У Турайфі заморозки супроводжувалися рясним снігопадом - Саудівську Аравію засипало снігом, температура – найнижча за 30 років (відео)
    У Турайфі заморозки супроводжувалися рясним снігопадом
    фото: Sky News Arabia

    Аномальний холод у північній частині країни протримається до кінця тижня

    На півночі Саудівської Аравії зафіксували різке зниження температури повітря до мінус 6 градусів. У деяких регіонах випав сніг. Про це повідомляє Національний центр метеорології Саудівської Аравії, пише Sky News Arabia.

    Зазначається, що це найнижча температура країни за останні 30 років. Морози були зафіксовані у північних районах Ель-Курайят та Арар. А в Турайфі заморозки супроводжувалися рясним снігопадом.

    Синоптики повідомляють, що аномальний холод у північній частині країни протримається до кінця тижня.

    Нагадаємо, у четвер, 20 січня, в Україні буде прохолодно, сніжитиме.

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    Теги: атмосферне явище Саудівська Аравія снігопад
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    Саудівську Аравію засипало снігом, температура – найнижча за 30 років (відео)