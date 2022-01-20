Саудівську Аравію засипало снігом, температура – найнижча за 30 років (відео)

Аномальний холод у північній частині країни протримається до кінця тижня

На півночі Саудівської Аравії зафіксували різке зниження температури повітря до мінус 6 градусів. У деяких регіонах випав сніг. Про це повідомляє Національний центр метеорології Саудівської Аравії, пише Sky News Arabia.

Зазначається, що це найнижча температура країни за останні 30 років. Морози були зафіксовані у північних районах Ель-Курайят та Арар. А в Турайфі заморозки супроводжувалися рясним снігопадом.

Синоптики повідомляють, що аномальний холод у північній частині країни протримається до кінця тижня.

Нагадаємо, у четвер, 20 січня, в Україні буде прохолодно, сніжитиме.