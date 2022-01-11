Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж

Тварини часто навідуються до годівниць вночі

Відвідують місця підгодівлі олень благородний, козуля європейська, свиня дика та заєць-русак

Із настанням сніжної пори року українські лісівники підгодовують у гаях диких тварин, зокрема оленя благородного, козулю європейську, свиню дику та зайця-русака. Про це повідомляє пресслужба Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства.

Найбільш активний сезон зимових підгодівель припадає на січень, коли земля покривається достатнім шаром снігу. З настанням сніжної зими добування їжі для тварин стає важким процесом, відтак, тварини спускається ближче до підніжжя гір, де розташовані спеціальні годівниці.

Підкормлюють тварин у лісах на спеціально створених майданчиках. Тут розвішують кормові віники, у годівниці викладають сіно, насипають кукурудзу, овес, жолуді, викладають сіль.

Викладання корму проводиться в місцях концентрації тварин, де вони почувають себе вільно. Відвідують місця підгодівлі олень благородний, козуля європейська, свиня дика та заєць-русак.

«Зміцнення кормової бази сприяє не лише збільшенню чисельності дичини, але і покращує умови мешкання видів, стримує їх від міграцій, служить засобом, що допомагає концентрувати тварин у певних місцях. Підгодівля диких звірин сприяє успішній перезимівлі та дозволяє привести навесні здорове молоде покоління», - повідомляють в Закарпатському обласному управлінні лісомисливського господарства.

У Брустурянському та Мокрянському лісомисливських господарствах, що знаходяться у гірській частині Закарпатської області, підгодівля тварин триває понад 90 днів.