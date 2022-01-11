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    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж

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    Тварини часто навідуються до годівниць вночі&nbsp; - Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Тварини часто навідуються до годівниць вночі 
    фото: Закарпатське обласне управління лісомисливського господарства

    Відвідують місця підгодівлі олень благородний, козуля європейська, свиня дика та заєць-русак

    Із настанням сніжної пори року українські лісівники підгодовують у гаях диких тварин, зокрема оленя благородного, козулю європейську, свиню дику та зайця-русака. Про це повідомляє пресслужба Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства.

    Найбільш активний сезон зимових підгодівель припадає на січень, коли земля покривається достатнім шаром снігу. З настанням сніжної зими добування їжі для тварин стає важким процесом, відтак, тварини спускається ближче до підніжжя гір, де розташовані спеціальні годівниці.

    Підкормлюють тварин у лісах на спеціально створених майданчиках. Тут розвішують кормові віники, у годівниці викладають сіно, насипають кукурудзу, овес, жолуді, викладають сіль.

    Викладання корму проводиться в місцях концентрації тварин, де вони почувають себе вільно. Відвідують місця підгодівлі олень благородний, козуля європейська, свиня дика та заєць-русак.

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    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж
    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж

    «Зміцнення кормової бази сприяє не лише збільшенню чисельності дичини, але і покращує умови мешкання видів, стримує їх від міграцій, служить засобом, що допомагає концентрувати тварин у певних місцях. Підгодівля диких звірин сприяє успішній перезимівлі та дозволяє привести навесні здорове молоде покоління», - повідомляють в Закарпатському обласному управлінні лісомисливського господарства.

    У Брустурянському та Мокрянському лісомисливських господарствах, що знаходяться у гірській частині Закарпатської області, підгодівля тварин триває понад 90 днів.

    Теги: Закарпаття їжа тварини снігопад ліс природа
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    Лісівники показали, як годують оленів та зайців на Закарпатті: фоторепортаж