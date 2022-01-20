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    В Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин

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    21 січня в Україні буде вітряним - В Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин
    21 січня в Україні буде вітряним
    фото: glavcom

    Завтра слід очікувати сильний поривчастий вітер, ожеледицю та хуртовини

    На завтра, 21 січня, майже по всій Україні синоптики і рятувальники оголосили штормове попередження через пориви вітру, хуртовини та ожеледицю на дорогах. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «За даними Укргідрометцентру, 21 січня вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у попередженні.

    Як зазначається, також у Києві та Київській області 21 січня на дорогах очікується ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

    Рятувальники зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

    скріншот meteo.gov.ua

    скріншот meteo.gov.ua

    До слова, синоптик Наталка Діденко розказала, чим сильний вітер небезпечний для людини. За її словами, негативний вплив сильного вітру відчуває людський організм. Він спричинює мігрені, навіть провокує депресію. Вітер подразнює нервові рецептори шкіри і відкритих слизових оболонок, тому швидкість повітряної маси одразу викликає чутливість у людей з патологією нервової системи.

    Також нагадаємо, що синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

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    Теги: прогноз погоди рятувальники снігопад вітер
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    В Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин