Українські полярники показали, як відкопують станцію після рекордних снігопадів (фото)

Станція Академік Вернадський із грудня потопає у снігах

В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована українська станція Академік Вернадський, полярники відкопують станцію від снігу. Як повідомляють на станції, «із нового року снігопади майже припинилися, але тепер необхідно відкопати всю інфраструктуру станції», тож у полярників почалися «активні фізичні тренування на свіжому повітрі».

«Так, зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію «Вернадського» від снігового полону. Майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету. Також для проведення запланованих робіт з модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком для його розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крану для його гідроізоляції», – повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне «копання»: треба звільнити площу навколо складу для його розширення.

До роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на «Вернадський» для проведення досліджень.

Нагадаємо, у грудні на українській станції Академік Вернадський, випав рекордний рівень снігу. Таких кучугур полярники не фіксували вже 20 років.

Попередній рекорд було встановлено у 2016 році. Тоді рівень снігу становив 2,65 м, що на 10 см менше, ніж цього року.

Раніше українські полярники зафіксували в Антарктиді рідкісне природне явище (відео).

Також українські полярники на станції «Академік Вернадський» стали свідками рідкісного явища– сочевицеподібних хмар.

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