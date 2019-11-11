«Укроборонпром» поставить Ан-178 для Перу



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Фото: spetstechnoexport.com

Контрактом передбачено виробництво та поставку українського літака для потреб Національної поліції Перу, надання пакету послуг з навчання, обслуговування та розширеної гарантії

Державне підприємство «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», завершило процедуру підписання контракту з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового транспортного літака Ан-178. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Контрактом передбачено виробництво та поставку українського літака для потреб Національної поліції Перу, надання пакету послуг з навчання, обслуговування та розширеної гарантії.

Тендерна пропозиція компанії «Спецтехноекспорт» стала найкращою, випередивши за підсумковою оцінкою пропозиції основних конкурентів, з-поміж яких були літаки C27J від компанії Leonardo (США-Італія) та CASA C-295 від Airbus (Іспанія). Для визначення підсумкової оцінки, замовник враховував експлуатаційні характеристики літака, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу та інше.

Завдяки підписанню контракту, Україна відкриває ринок Латинської Америки для нового покоління вантажних літаків «Антонов». Наразі компанія «Спецтехноекспорт» веде переговори з потенційними замовниками українських літаків з інших країн цього регіону.

Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП «Антонов», яке входить до складу ДК «Укроборонпром». Ан-178 є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158, що пройшли міжнародну сертифікацію.

Максимальна висота польоту Ан-178 – 12,2 км, дальність польоту – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має унікальну форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів. Літак здатен сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

Фото: spetstechnoexport.com

Конфігурація літака, замовленого МВС Перу, дозволятиме здійснювати:

перевезення особового складу (100 осіб);

повітряне десантування особового складу (84 особи);

перевезення пасажирів (80 осіб);

доставку вантажів (до 18 тон);

повітряне десантування вантажів;

евакуацію поранених з можливістю надання медичної допомоги (40 осіб).

Свій перший політ Ан-178 виконав у травні 2015 року. З того часу було проведено заходи з імпортозаміщення комплектації літака. В рамках світових презентації Ан-178 відвідав аеродроми Великобританії, Франції, Німеччини, Туреччини, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів.