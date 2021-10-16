У В’єтнамі створили дитсадок-оранжерею: неймовірні фото

Дитсадок у Халонзі схожий на сад

На стінах-сітках будівлі росте плющ, а на другий поверх споруди ведуть засаджені доріжки

Дитячий заклад у в’єтнамському місті Халонг оточений рослинними насадженнями. Нетипова будівля має заохочувати дітей розвивати інтерес до природи. Про це пише Dezeen.

Замість офіційної навчальної програми для дошкільнят заклад «Мій сад Монтессорі» пропонує досліджувати природні науки. Програми та тести, на думку творців, обмежують свіже мислення дітей.

Будівля створена максимально просто – її легко розібрати та перемістити. Це зроблено через невеликий термін оренди ділянки, де розташований дитсадок – користуватися площею забудовники зможуть тільки десять років.

Раніше це місце використовували як громадський сад. Компанія HGAA, яка створила простір, активно просувала ідею «школи-саду» для дошкільнят.

Будівлю створили за простою концепцією – сталевий каркас заповнили дротяною сіткою, через яку можуть проростати в’юнкі рослини.

«Хоча площа землі не велика, інвестор вирішив виділити понад 50% саду, щоб створити навчальний простір, близький до природи, в якому діти можуть спілкуватися та грати», – розповіли в студії.

HGAA почала функціонувати у 2017 році у В’єтнамі. Працівники компанії орієнтуються на практичність та мінімалізм. Вони стверджують, що дизайн повинен відповідати навколишньому середовищу, місцеперебуванню та місцевій культурі.

У будівлі розташовані дві класні кімнати, оточені рослинами. На стінах-сітках росте плющ, а на другий поверх споруди ведуть засаджені доріжки.

Над садовим простором на першому поверсі є навіси – чергування панелей з сітки, металу та прозорого пластику. Конструкція створює ділянки світла і тіні, залишаючи відкритим простір для дерев та рослин.

«У цьому саду діти зможуть навчитися доглядати за плодовими лозами, сезонними овочами та їх улюбленими квітами», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, у вдосконаленому середовищі вирощування рослин (APH) Міжнародної космічної станції вперше вдалося виростити перець чилі.

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