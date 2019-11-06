У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ця сакура є улюбленицею і у туристів, і у містян

Дерево квітне двічі на рік: восени і навесні

У центрі міста Мукачеве знову зацвіла «скажена сакура», що квітне кожного року в листопаді.

Про це повідомив місцевий гід Максим Адаменко, пише Укрінформ.

«У Мукачевому традиційно у листопаді зацвіла «скажена сакура». Це дерево щороку квітне восени. Весною вона також зацвітає однією з перших поміж сакур у місті», - сказав гід.

Гілки сакури, що росте на одній з центральних площ міста — на площі Федорова, на цьому тижні де-не-де вкрилися рожевими квітками.

«Дехто із дослідників пояснює це цвітіння тим, що начебто сакура росте над теплотрасою, але це гіпотеза. Таку аномальну властивість мають іще кілька дерев у місті, які ростуть в інших, нетуристичних, районах і тому не такі примітні. Біологи кажуть, що насправді цвітіння двічі на рік виснажує дерево», - каже Адаменко.

Ця сакура є улюбленицею і у туристів, і у містян: майже усі викладають в соцмережі світлини з рожевими квітками на фоні жовтого листя.

Як повідомлялося, у місті Мукачеві на Закарпатті росте найдовша алея сакур — 1, 3 км. по вулиці Ужгородській. Тут висаджено 252 сакури.