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    Суспільство

    У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»

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    Ця сакура є улюбленицею і у туристів, і у містян - У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»
    Ця сакура є улюбленицею і у туристів, і у містян

    Дерево квітне двічі на рік: восени і навесні

    У центрі міста Мукачеве знову зацвіла «скажена сакура», що квітне кожного року в листопаді.

    Про це повідомив місцевий гід Максим Адаменко, пише Укрінформ.

    «У Мукачевому традиційно у листопаді зацвіла «скажена сакура». Це дерево щороку квітне восени. Весною вона також зацвітає однією з перших поміж сакур у місті», - сказав гід.

    Гілки сакури, що росте на одній з центральних площ міста — на площі Федорова, на цьому тижні де-не-де вкрилися рожевими квітками.

    «Дехто із дослідників пояснює це цвітіння тим, що начебто сакура росте над теплотрасою, але це гіпотеза. Таку аномальну властивість мають іще кілька дерев у місті, які ростуть в інших, нетуристичних, районах і тому не такі примітні. Біологи кажуть, що насправді цвітіння двічі на рік виснажує дерево», - каже Адаменко.

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    У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»
    У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»
    У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»
    У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»
    У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»
    У Мукачевому зацвіла «скажена сакура»

    Ця сакура є улюбленицею і у туристів, і у містян: майже усі викладають в соцмережі світлини з рожевими квітками на фоні жовтого листя.

    Як повідомлялося, у місті Мукачеві на Закарпатті росте найдовша алея сакур — 1, 3 км. по вулиці Ужгородській. Тут висаджено 252 сакури.

     

     

    рослини
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