У одній із областей ввели карантин через рак картоплі

Картоплю, хвору на рак, не можна їсти

Вперше на Волині поле картоплі – на карантині

Вперше на Волині запровадили карантинний режим через рак картоплі (Synchytrium endobioticum). Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

12-го жовтня, згідно з розпорядженням голови Ковельської районної державної адміністрації Ольги Черен, запровадили карантинний режим через рак картоплі на площі 1 га за межею села Жиричі Ковельського району.

Хвороба проявляється вогнищами розростання тканин – наростів з горбистою поверхнею, що нагадують цвітну капусту, на бульбах, столонах, кореневій шийці, інколи на стеблі, листках і навіть квітах. Розмір наростів буває різним – від невеликої горошини до розмірів, які перевищують розмір бульби.

Нарости, які формуються в ґрунті, – білого кольору, на надземних частинах – зелені. До закінчення вегетації картоплі нарости темнішають і загнивають. У подальшому ракові нарости можуть розвиватися на бульбах у сховищах під час зберігання, якщо врожай виростили на зараженій земельній ділянці (полі).

Коренева система не уражується, тому в період вегетації хворі рослини зовнішньо не відрізняються від здорових. Збудник зберігається в ґрунті у вигляді зооспорангій у стані спокою до 40 і більше років.

Картоплю, хвору на рак, в жодному разі не можна вживати в їжу. Якщо ви виявили хоча б одну хвору бульбу, необхідно повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Нагадаємо, раніше Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії зараженої раком картоплі з Нідерландів загальною вагою 20 тонн.

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