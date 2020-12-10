Стало відоме ім’я третього онука Тимошенко
Донька Юлії Тимошенко назвала сина Адамом
Донька лідерки «Батькивщини» Юлії Тимошенко Євгенія назвала свого сина, якого народила кілька днів тому, Адамом. Про це розповіла секретарка фракції ВО «Батьківщина» в Київраді Тетяна Меліхова.
За словами Тетяни Меліхової, народжувала донька Тимошенко в одному з державних пологових будинків Києва.
«Юлія Володимирівна вчора їх вже відвідала. Хлопчика назвали Адамом», – розповіла Тетяна Меліхова.
Вона додала, що у Юлії Володимирівни наразі вже троє онуків – Єва, Давид і Адам.
Нагадаємо, донька Юлії Тимошенко одружилася вдруге. Перший шлюб був із британським рок-музикантом та підприємцем Шоном Карром, разом вони прожили сім років.
Удруге Євгенія вийшла заміж 2014 року за бізнесмена Артура Чечоткіна (займається нерухомістю). У 2016 році у пари народилася донька Єва, у 2019 році вони стали батьками хлопчика, якого назвали Давид, а у кінці 2020 року на світ з'явився їхній третій нащадок – Адам.
«Главком» у серпні 2019 року повідомляв, що Тимошенко вдруге стала бабусею.
Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.
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