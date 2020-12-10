Стало відоме ім’я третього онука Тимошенко

У Юлії Володимирівни наразі вже троє онуків – Єва, Давид і Адам

Донька Юлії Тимошенко назвала сина Адамом

Донька лідерки «Батькивщини» Юлії Тимошенко Євгенія назвала свого сина, якого народила кілька днів тому, Адамом. Про це розповіла секретарка фракції ВО «Батьківщина» в Київраді Тетяна Меліхова.

За словами Тетяни Меліхової, народжувала донька Тимошенко в одному з державних пологових будинків Києва.

«Юлія Володимирівна вчора їх вже відвідала. Хлопчика назвали Адамом», – розповіла Тетяна Меліхова.

Вона додала, що у Юлії Володимирівни наразі вже троє онуків – Єва, Давид і Адам.

Нагадаємо, донька Юлії Тимошенко одружилася вдруге. Перший шлюб був із британським рок-музикантом та підприємцем Шоном Карром, разом вони прожили сім років.

Удруге Євгенія вийшла заміж 2014 року за бізнесмена Артура Чечоткіна (займається нерухомістю). У 2016 році у пари народилася донька Єва, у 2019 році вони стали батьками хлопчика, якого назвали Давид, а у кінці 2020 року на світ з'явився їхній третій нащадок – Адам.

«Главком» у серпні 2019 року повідомляв, що Тимошенко вдруге стала бабусею.

Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.