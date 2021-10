На Міжнародній космічній станції вперше виростили перець чилі

У вдосконаленому середовищі вирощування рослин (APH) Міжнародної космічної станції вперше вдалося виростити перець чилі. Ці рослини мають забезпечити астронавтів вітаміном С для здійснення довготривалих польотів у космосі. Про це повідомило Національне аерокосмічне агентство США (NASA).

Перець чилі вирощують на МКС у межах експерименту Plant Habitat-04: у липні 2021 року в АРН заклали паростки чотирьох рослин. У вересні вони зацвіли, після чого внаслідок самозапилення почали рости плоди перцю.

Для уможливлення запилення перцю інженери NASA віддалено налаштували систему кондиціонування APH так, щоб вона імітувала легкий вітер в умовах мікрогравітації. Частину квітів допомагали запилювати астронавти на борту МКС.

NASA зауважує, що досліджень про вирощування плодів в умовах мікрогравітації обмаль. Водночас вони важливі для довготривалих космічних польотів як джерело їжі. Приміром, перець чилі багатий на важливий для астронавтів вітамін С.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA