На Міжнародній космічній станції вперше виростили перець чилі

Вирощування рослини може допомогти у плануванні довготривалих космічних польотів

У вдосконаленому середовищі вирощування рослин (APH) Міжнародної космічної станції вперше вдалося виростити перець чилі. Ці рослини мають забезпечити астронавтів вітаміном С для здійснення довготривалих польотів у космосі. Про це повідомило Національне аерокосмічне агентство США (NASA).

Перець чилі вирощують на МКС у межах експерименту Plant Habitat-04: у липні 2021 року в АРН заклали паростки чотирьох рослин. У вересні вони зацвіли, після чого внаслідок самозапилення почали рости плоди перцю.

Для уможливлення запилення перцю інженери NASA віддалено налаштували систему кондиціонування APH так, щоб вона імітувала легкий вітер в умовах мікрогравітації. Частину квітів допомагали запилювати астронавти на борту МКС.

NASA зауважує, що досліджень про вирощування плодів в умовах мікрогравітації обмаль. Водночас вони важливі для довготривалих космічних польотів як джерело їжі. Приміром, перець чилі багатий на важливий для астронавтів вітамін С.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021

Науковці вже встановили, що плоди перцю чилі проростали рідше, ніж у земних умовах. Поки що проросли лише зелені плоди перцю, які з достиганням червонішають. Чим вплине мікрогравітація на довжину плоду, науковці поки передбачити не можуть.

Планується, що перший урожай «космічного» перцю чилі астронавти на МКС зберуть наприкінці жовтня (через 100 днів після посадження), а наступний – на початку листопада (через 120 днів). Частину плодів з’їдять на МКС, а решту – відправлять на Землю для аналізу.

Мікрогравітація (тобто дуже низька сила тяжіння) впливає на живі організми, але як саме, поки достеменно не відомо. У випадку, коли люди тривалий час перебуватимуть у космосі, важливо розуміти, чи можуть вони самостійно забезпечувати себе їжею.

Раніше астронавтка Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Кейт Рубінс продемонструвала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції.

Вона зібрала 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправки на Землю в 2021 році. Зазначається, що сам врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів.