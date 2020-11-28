Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті

28 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів

У суботу, 28 листопада, о 16:00 по всій Україні почалася акція «Запали свічку пам'яті». Після хвилини мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, громадяни запалюють свічки та залишають їх на підвіконні в пам'ять про мільйони замучених голодом співвітчизників.

Свічку пам’яті запалили представники української громади в Киргизії

Багато фотографій свічок з’явилися також і в соціальних мережах

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

О 15:20, на території Національного музею Голодомору-геноциду предстоятель Православної церкви України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви Святослав, відслужили панахиду за невинно убієнними.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.