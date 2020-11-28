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    Фото

    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті

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    Фото: соцмережі - Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Фото: соцмережі

    28 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів

    У суботу, 28 листопада, о 16:00 по всій Україні почалася акція «Запали свічку пам'яті». Після хвилини мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, громадяни запалюють свічки та залишають їх на підвіконні в пам'ять про мільйони замучених голодом співвітчизників.

    Свічку пам’яті запалили представники української громади в Киргизії

    Свічку пам’яті запалили представники української громади в Киргизії

    Багато фотографій свічок з’явилися також і в соціальних мережах

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    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті
    Українці масово розміщують в соціальних мережах фото свічок пам’яті

    Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

    О 15:20, на території Національного музею Голодомору-геноциду предстоятель Православної церкви України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви Святослав, відслужили панахиду за невинно убієнними.

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

    Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

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    Теги: Володимир Зеленський Голодомор 1932-1933 років Епіфаній
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