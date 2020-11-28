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    Думки вголос

    Історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Росії як правонаступниці СРСР

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Росії як правонаступниці СРСР

    У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку

    Сьогодні ми молимося за душі мільйонів ненароджених і знищених. Згадуємо синів і дочок найродючіших українських земель, що були жорстоко вбиті голодом, організованим людожерським комуністичним режимом.

    Попри намагання Кремля знищити наш волелюбний народ, Україна вижила та зберегла власну пам’ять. Бо правду не стерти, не знищити. Ми добре знаємо, що історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності.

    Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку.

    Ми пам‘ятаємо! Ми сильні!

    Вічна пам'ять жертвам Голодомору!

    Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за свободу і незалежність України!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія українці Голодомор 1932-1933 років СРСР
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