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    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку

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    Спортсмени вже готуються до змагань у новому скейт-парку - Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Спортсмени вже готуються до змагань у новому скейт-парку
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Під час будівництва радилися зі скейтбордистами з багаторічним стажем катання

    Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як облаштовують фітнес-парк «Озеро Лебедине» на Позняках. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у facebook.

    «Перевірив, як завершують капремонт фітнес-парку «Озеро Лебедине», що на Позняках. Там уже створили дуже гарну фітнес-зону. Територія парку зовсім не була облаштована для комфортного відпочинку. Тобто, парк фактично створили «з нуля», – написав Кличко.

    Міський голова столиці також розповів, що у парку розчистили територію, облаштували прогулянкові доріжки із фібробетону, влаштували веломаршрут та велопарковку. Встановили лави та урни. А також збудували громадську вбиральню. Влаштували і полив, встановили сучасне LED-освітлення, декоративне підсвічування лав, відеоспостереження. Здійснили озеленнення, висадили більше 60-ти дерев.

    У фітнес-парку є й багатофункціональне спортивне поле для гри в волейбол, баскетбол, міні-футбол, гандбол, спортивний і дитячий майданчики з інклюзивними елементами. Встановили і стіл для гри в шахи.

    «Родзинкою парку є унікальна скейт-зона. Це – перший в Києві бетонний боул для катання на скейтборді, роликах та екстремальних самокатах. Під час будівництва радилися зі скейтбордистами з багаторічним стажем катання, як зробити локацію зручною і врахувати всі необхідні параметри. Площа боулу 270 кв. м, він має три рівні. І тут уже тренуються хлопці та дівчата, готуються до змагань», – ідеться у дописі.

    Віталій Кличко також пообіцяв, що фітнес-парк презентують вже у червні.

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    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Раніше повідомлялося, шо у Дніпровському районі Києва між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським буде створено парк.

    Як відомо, ТОВ «Терра Капітал» і ТОВ «Укрбуд Девелопмент» зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою «Сонячна Рів’єра».

    У свою чергу ТОВ «Нова Слобідка» володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.

    Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

    Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки прийнятому у 2009 році рішенню.

    Як свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу.

    Теги: вихідні Віталій Кличко шахи волейбол будівництво баскетбол Facebook гандбол парк
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    Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку