Унікальна скейт-зона і стіл для гри в шахи – у Києві завершують облаштування фітнес-парку

Спортсмени вже готуються до змагань у новому скейт-парку

Під час будівництва радилися зі скейтбордистами з багаторічним стажем катання

Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як облаштовують фітнес-парк «Озеро Лебедине» на Позняках. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у facebook.

«Перевірив, як завершують капремонт фітнес-парку «Озеро Лебедине», що на Позняках. Там уже створили дуже гарну фітнес-зону. Територія парку зовсім не була облаштована для комфортного відпочинку. Тобто, парк фактично створили «з нуля», – написав Кличко.

Міський голова столиці також розповів, що у парку розчистили територію, облаштували прогулянкові доріжки із фібробетону, влаштували веломаршрут та велопарковку. Встановили лави та урни. А також збудували громадську вбиральню. Влаштували і полив, встановили сучасне LED-освітлення, декоративне підсвічування лав, відеоспостереження. Здійснили озеленнення, висадили більше 60-ти дерев.

У фітнес-парку є й багатофункціональне спортивне поле для гри в волейбол, баскетбол, міні-футбол, гандбол, спортивний і дитячий майданчики з інклюзивними елементами. Встановили і стіл для гри в шахи.

«Родзинкою парку є унікальна скейт-зона. Це – перший в Києві бетонний боул для катання на скейтборді, роликах та екстремальних самокатах. Під час будівництва радилися зі скейтбордистами з багаторічним стажем катання, як зробити локацію зручною і врахувати всі необхідні параметри. Площа боулу 270 кв. м, він має три рівні. І тут уже тренуються хлопці та дівчата, готуються до змагань», – ідеться у дописі.

Віталій Кличко також пообіцяв, що фітнес-парк презентують вже у червні.

Раніше повідомлялося, шо у Дніпровському районі Києва між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським буде створено парк.

Як відомо, ТОВ «Терра Капітал» і ТОВ «Укрбуд Девелопмент» зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою «Сонячна Рів’єра».

У свою чергу ТОВ «Нова Слобідка» володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.

Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки прийнятому у 2009 році рішенню.

Як свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу.