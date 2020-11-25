Скандальна забудова берега Дніпра відбувається на підставі незаконного рішення Київради

Рішення Київради про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів міста не набуло чинності

Будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу. Про це свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, повідомляють «Наші гроші».

8 жовтня 2009 року Київрада затвердила проєкт прибережних захисних смуг водних об’єктів Києва у Дніпровському районі згідно з додатком. Втім, цей додаток не наведено, що є протиправним.

Крім того, саме рішення Київради не було опубліковане у встановлений законом строк (30 днів). Натомість, чиновники терміново опублікували його в газеті «Хрещатик» лише 20 травня 2016 року – після того, як громадські активісти подали позов про скасування цього рішення.

У вересні 2016 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Київради щодо публікації вказаного рішення 2009 року. Це рішення набуло законної сили.

Водночас, у тому ж 2016 році суд визнав незаконним і нечинним та скасував саме рішення Київради від 8 жовтня 2009 року №365/2434, яким було затверджено прибережні захисні смуги Дніпровського району. Однак, у подальшому Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

У липні цього року ОАСК відмовився задовольнити позов про скасування вказаного рішення, а також визнання розміру прибережних захисних смуг в Дніпровському районі міста Києва, передбаченого нормами закону (ст. 60 Земельного кодексу України і ст. 88 Водного кодексу України). 3 листопада апеляційний суд залишив рішення ОАСКу без змін.

Третіми особами до цієї судової справи приєдналися Міністерство енергетики і захисту довкілля України, Релігійне управління Екзархії Української греко-католицької церкви, а також ТОВ «Терра Капітал», ТОВ «Нова Слобідка» і ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

Як відомо, ТОВ «Терра Капітал» і ТОВ «Укрбуд Девелопмент» зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою «Сонячна Рів’єра».

У свою чергу ТОВ «Нова Слобідка» володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.

Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки прийнятому у 2009 році рішенню.