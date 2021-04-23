Замість забудови на березі Дніпра розіб’ють парк, викупивши землі в «Ощадбанку»

Місцева громада активно виступає проти забудови прибережної ділянки Дніпра

У Дніпровському районі Києва між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським буде створено парк. Таке рішення було ухвалено 22 квітня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 89 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Зазначається, що ухвалення даного рішення дозволить забезпечити використання земельних ділянок для облаштування озеленених територій загального користування – парку, сприятиме зняттю соціальної напруги щодо забудови цієї земельної ділянки, дозволить територіальній громаді захистити свої конституційні права, сприятиме підвищенню рівня благоустрою та озеленення території у Дніпровському районі Києва.

За словами депутата Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, для створення нового парку Київрадою планується викупити три земельні ділянки, площі яких дорівнюють 2,6 га, 2 га та 1,8 га. Наразі вони знаходяться у власності «Ощадбанку».

«Враховуючи те, що у Дніпровському районі не вистачає зелених зон, місцева громада повністю підтримує облаштування нових озеленених територій загального користування та активно виступає проти їхньої забудови», – зазначив Терентьєв.

Як відомо, ТОВ «Терра Капітал» і ТОВ «Укрбуд Девелопмент» зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою «Сонячна Рів’єра».

У свою чергу ТОВ «Нова Слобідка» володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.

Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки прийнятому у 2009 році рішенню.

Як свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу.