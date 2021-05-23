  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено - «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту

    Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено

    Фото: Київавтодор

    На «мосту Кличка» у Києві знову замінили скло

    Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів повністю відкрито для відвідувачів після ремонту.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на «Київавтодор».

    «Травневий Київ – неймовірний. Особливо увечері. Одне із найкращих оглядових місць на столицю – Володимирський пішохідно-велосипедний міст повністю відкрито для відвідувачів. Саме з нього відкриваються незабутні панорами на Лівий берег, Поділ, а на обрії видно Оболонь. З іншої сторони – Європейська площа. Знизу – Володимирський узвіз, бруківку на ньому ремонтуватимуть уже найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту
    «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту
    «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту
    «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту
    «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту
    Фото: Київавтодор

    Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено. За технологією на споруді влаштовано триплекси – трьохшарові склопакети. Також виконали герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом).

    Раніше, працівники КП «Київавтошляхміст» виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту в столиці.

    Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня 2019 року до Дня Києва.

    Нагадаємо, у середу, 19 травня, у Києві відкрили 29-ту мініскульптуру проєкту «Шукай», що присвячена видатному хірургові, вченому-винахіднику, письменнику Миколі Амосову. До відкриття бронзової мініскульптури у формі анатомічного серця долучилася заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

    Як повідомлялося, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київавтодор міст парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту