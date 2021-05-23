«Міст Кличка» у Києві повністю відкритий для відвідувачів після ремонту

Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено

На «мосту Кличка» у Києві знову замінили скло

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів повністю відкрито для відвідувачів після ремонту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на «Київавтодор».

«Травневий Київ – неймовірний. Особливо увечері. Одне із найкращих оглядових місць на столицю – Володимирський пішохідно-велосипедний міст повністю відкрито для відвідувачів. Саме з нього відкриваються незабутні панорами на Лівий берег, Поділ, а на обрії видно Оболонь. З іншої сторони – Європейська площа. Знизу – Володимирський узвіз, бруківку на ньому ремонтуватимуть уже найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено. За технологією на споруді влаштовано триплекси – трьохшарові склопакети. Також виконали герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом).

Раніше, працівники КП «Київавтошляхміст» виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту в столиці.

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня 2019 року до Дня Києва.

Нагадаємо, у середу, 19 травня, у Києві відкрили 29-ту мініскульптуру проєкту «Шукай», що присвячена видатному хірургові, вченому-винахіднику, письменнику Миколі Амосову. До відкриття бронзової мініскульптури у формі анатомічного серця долучилася заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

Як повідомлялося, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику.