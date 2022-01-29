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    В Антарктиді вперше приземлився Boeing 737 MAX (фото)

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    Для здійснення посадки пілоти пройшли спеціальне навчання - В Антарктиді вперше приземлився Boeing 737 MAX (фото)
    Для здійснення посадки пілоти пройшли спеціальне навчання
    фото: zdopravy.cz

    Літак доставив норвезьких полярників на станцію Тролль.

    Чеська авіакомпанія Smartwings стала першим авіаперевізником у світі, що приземлив літак Boeing 737 MAX в Антарктиді. Про це повідомляє Zdopravy.

    Літак доставив на станцію Тролль (Troll) норвезьких полярників. На борту повіряного судна перебували співробітники Норвезького полярного інституту, а також різноманітні вантажі.

    За даними Flightradar24.com, літак летів за маршрутом з Осло до Праги, потім із Праги до столиці Чаду Нджамена. Після приземлення для дозаправки повітряне судно продовжило шлях до Кейптауна в Південній Африці, звідки вирушило до Антарктиди.

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    В Антарктиді вперше приземлився Boeing 737 MAX (фото)
    В Антарктиді вперше приземлився Boeing 737 MAX (фото)
    В Антарктиді вперше приземлився Boeing 737 MAX (фото)
    фото: zdopravy.cz

    В Антарктиді літак перебував близько 2 годин, після чого знову попрямував через Кейптаун до Осло.

    Для зльоту та посадки в Антарктиді використовувалася злітно-посадкова смуга завдовжки три кілометри та завширшки 60 м, вкрита шаром льоду. Поверхня була спеціально оброблена, і співробітники Норвезького полярного інституту заздалегідь виміряли ефективність гальмування, щоб літак зміг приземлитися і злетіти з дотриманням всіх параметрів безпеки.

    Крижана злітно-посадкова смуга Вулфс-Фенг (Wolf's Fang Runway) має статус аеропорту рівня С, проте технічно вона не є аеропортом, оскільки через складні природні умови сюди можуть прилітати тільки екіпажі, які мають спеціальну підготовку. Пілоти пройшли необхідне спеціальне навчання перед польотом та ознайомилися з місцевістю та аеродромом.

    раніше повідомлялося, що у Польщі екстрено посадили літак, який летів із Гамбурга до Києва.

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    Теги: літак Boeing Антарктида
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    В Антарктиді вперше приземлився Boeing 737 MAX (фото)