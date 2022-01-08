У Китаї згорів російський літак. Фото з аеропорту Ханчжоу
Від пошкоджень внаслідок пожежі літак розламався на частини
У китайському аеропорту Ханчжоу вранці 8 січня літак Ту-204 російської авіакомпанії «Авіастар-ТУ» значно постраждав через пожежу в кабіні, повідомляє Avianews.
Даний авіалайнер є вантажним. Під час загоряння на його борту перебували вісім членів екіпажу. Всім їм вдалося врятуватися.
Літак отримав істотні пошкодження фюзеляжу і розламався на частини.
За даними служби новин Китаю, інцидент трапився під час буксирування літака для вильоту в Новосибірськ. На його борту знаходилися 20 т вантажів і 26 т гасу.
Про вміст вантажу, який і міг викликати загоряння, нічого не повідомляється.
Згорілий Ту-204 має реєстрацію RA-64032 і пофарбований у кольори китайської логістичної компанії Cainiao Smart Logistics Network, яка базується у Ханчжоу. Співвласником компанії є Alibaba Group – власник великого світового майданчика з продажу товарів.
Додамо, що влітку у РФ на Камчатці сталася катастрофа з літаком Ан-26, на борту якого були 28 осіб. Він зник з радарів, коли летів з Петропавловська-Камчатського в селище міського типу Палана. Всі на борту літака загинули. Серед можливих версій катастрофи наслідок називало несприятливу погоду, помилку пілотування і технічні несправності повітряного судна.
Також повідомлялося, що у зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники.
Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.
Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).