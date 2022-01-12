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    У Польщі екстрено посадили літак, який летів із Гамбурга до Києва

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    Літак прямував із Гамбурга до Києва - У Польщі екстрено посадили літак, який летів із Гамбурга до Києва
    Літак прямував із Гамбурга до Києва
    фото з відкритих джерел

    Одному з пасажирів на борту літака раптово стало погано

    У Польщі в аеропорту у Щецині екстрено посадили літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Гамбурга до Києва. Про це повідомляє tvn24.pl.

    Під час польоту одному з пасажирів на борту літака раптово стало погано. 47-річний чоловік знепритомнів. Очевидці повідомляють, що у нього сталася зупинка серця і його реанімувала одна з пасажирок, яка виявилася лікаркою.

    Після аварійної посадки пасажира передали медичній рятувальній бригаді живим, він дихав, але до свідомості не приходив.

    Літак вилетів з аеропорту в Щецин-Голенюві та продовжив свій маршрут.

    Нагадаємо, що найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія», ефектно сів у Польщі, але отримав пошкодження.

    Нещодавно перший літак з українцями вилетів із Казахстану.

    До слова, нещодавно ціла драма розігралася у пасажирському лайнері у Канаді. У повітрі пілотові несподівано стало погано, він знепритомнів, і екіпажу довелося екстрено вирішувати, як посадити літак.

    Теги: Польща Мрія літак Wizz Air чоловік зупинка
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    У Польщі екстрено посадили літак, який летів із Гамбурга до Києва