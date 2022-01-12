У Польщі екстрено посадили літак, який летів із Гамбурга до Києва

Одному з пасажирів на борту літака раптово стало погано

У Польщі в аеропорту у Щецині екстрено посадили літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Гамбурга до Києва. Про це повідомляє tvn24.pl.

Під час польоту одному з пасажирів на борту літака раптово стало погано. 47-річний чоловік знепритомнів. Очевидці повідомляють, що у нього сталася зупинка серця і його реанімувала одна з пасажирок, яка виявилася лікаркою.

Після аварійної посадки пасажира передали медичній рятувальній бригаді живим, він дихав, але до свідомості не приходив.

Літак вилетів з аеропорту в Щецин-Голенюві та продовжив свій маршрут.

Нагадаємо, що найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія», ефектно сів у Польщі, але отримав пошкодження.

Нещодавно перший літак з українцями вилетів із Казахстану.

До слова, нещодавно ціла драма розігралася у пасажирському лайнері у Канаді. У повітрі пілотові несподівано стало погано, він знепритомнів, і екіпажу довелося екстрено вирішувати, як посадити літак.