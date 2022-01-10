Підприємець переробив літак Boeing на розкішну віллу (фото, відео)

Площа такої вілли становитиме 100 кв м

На індонезійському курортному острові Балі з базі старого літака Boeing 737 з’явиться розкішна вілла. Відповідне відео з місця появи вілли з’явилося в мережі Geometrium.

Ідея створення незвичайного місця відпочинку належить російському підприємцю Феліксу Дьоміну. Для цього він купив авіалайнер збанкрутілої місцевої авіакомпанії Mandala Airlines. Його спочатку розібрали, перевезли до берега Індійського океану, а потім зібрали на 150-метровій скелі. Планування цієї операції зайняло два місяці, потім ще п’ять днів – перевезення різних частин літака.

«Я побачив цей літак. Він стояв занедбаний, і виникла ідея зробити з ним щось цікаве. Спочатку була ідея з рестораном, потім вона трансформувалася в ідею з віллою, бо я маю інший бізнес – це будівництво вілл. Знайшов дуже гарне місце, і все склалося в єдину картину», – розповів Дьомін.

Наразі повітряне судно вже зібрали та розпочали у ньому оздоблювальні роботи. Площа такої вілли становитиме 100 кв. м. У ній розмістяться вітальня та дві повноцінні спальні. У кабіні пілотів будівельники встановлять повноцінну ванну.

Вхід на віллу передбачений не через звичайні двері, а по крилу через аварійні двері. Інша частина крила розташована над урвищем. Тут з'явиться тераса з гарним видом на океан та пляж.

За словами Дьоміна, він звертався до фахівців Boeing, щоб переконатися у безпеці встановлення літака на краю скелі, де спостерігаються сильні вітри. Також після складання авіалайнера на крило вийшли 30 людей. Так хотіли переконатись, що воно витримає навантаження.

Після завершення ремонту в салоні бізнесмен здаватиме Boeing 737 як віллу-готель. Однак він уже отримав кілька пропозицій з іншими варіантами монетизації.

Наприклад, пивна компанія хотіла розмістити на фюзеляжі великий логотип протягом року за $300 тис. Міністерство туризму Індонезії запропонувало підприємцю просто зібрати літак і нічого більше з ним не робити. У такому разі повітряне судно стало б місцевою пам'яткою.

Нагадаємо, у мережі показали 15-кімнатну віллу Зеленського за 4 млн євро.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив візуалізацію майбутнього Львівського слідчого ізолятора, який планують збудувати на вулиці Збиральній, на околиці міста.

Як повідомлялося, розкішну простору квартиру з дизайном у стилі смаків колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки продають у Києві за $4,4 млн.