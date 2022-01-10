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    Підприємець переробив літак Boeing на розкішну віллу (фото, відео)

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    Літак на острів перевозили частинами - Підприємець переробив літак Boeing на розкішну віллу (фото, відео)
    Літак на острів перевозили частинами
    фото скріншот відео

    Площа такої вілли становитиме 100 кв м

    На індонезійському курортному острові Балі з базі старого літака Boeing 737 з’явиться розкішна вілла. Відповідне відео з місця появи вілли з’явилося в мережі Geometrium.

    Ідея створення незвичайного місця відпочинку належить російському підприємцю Феліксу Дьоміну. Для цього він купив авіалайнер збанкрутілої місцевої авіакомпанії Mandala Airlines. Його спочатку розібрали, перевезли до берега Індійського океану, а потім зібрали на 150-метровій скелі. Планування цієї операції зайняло два місяці, потім ще п’ять днів – перевезення різних частин літака.

    «Я побачив цей літак. Він стояв занедбаний, і виникла ідея зробити з ним щось цікаве. Спочатку була ідея з рестораном, потім вона трансформувалася в ідею з віллою, бо я маю інший бізнес – це будівництво вілл. Знайшов дуже гарне місце, і все склалося в єдину картину», – розповів Дьомін.

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    Підприємець переробив літак Boeing на розкішну віллу (фото, відео)
    Підприємець переробив літак Boeing на розкішну віллу (фото, відео)
    Підприємець переробив літак Boeing на розкішну віллу (фото, відео)

    Наразі повітряне судно вже зібрали та розпочали у ньому оздоблювальні роботи. Площа такої вілли становитиме 100 кв. м. У ній розмістяться вітальня та дві повноцінні спальні. У кабіні пілотів будівельники встановлять повноцінну ванну.

    Вхід на віллу передбачений не через звичайні двері, а по крилу через аварійні двері. Інша частина крила розташована над урвищем. Тут з'явиться тераса з гарним видом на океан та пляж.

    За словами Дьоміна, він звертався до фахівців Boeing, щоб переконатися у безпеці встановлення літака на краю скелі, де спостерігаються сильні вітри. Також після складання авіалайнера на крило вийшли 30 людей. Так хотіли переконатись, що воно витримає навантаження.

    Після завершення ремонту в салоні бізнесмен здаватиме Boeing 737 як віллу-готель. Однак він уже отримав кілька пропозицій з іншими варіантами монетизації.

    Наприклад, пивна компанія хотіла розмістити на фюзеляжі великий логотип протягом року за $300 тис. Міністерство туризму Індонезії запропонувало підприємцю просто зібрати літак і нічого більше з ним не робити. У такому разі повітряне судно стало б місцевою пам'яткою.

    Нагадаємо, у мережі показали 15-кімнатну віллу Зеленського за 4 млн євро.

    До слова, міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив візуалізацію майбутнього Львівського слідчого ізолятора, який планують збудувати на вулиці Збиральній, на околиці міста.

    Як повідомлялося, розкішну простору квартиру з дизайном у стилі смаків колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки продають у Києві за $4,4 млн.

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    Теги: відпочинок будівництво літак Boeing перевезення
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    Підприємець переробив літак Boeing на розкішну віллу (фото, відео)