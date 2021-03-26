З кабіни пілота зняли на відео удар блискавки в пасажирський літак

Незважаючи на сильний шторм, пілоти успішно посадили літак

У пасажирський літак, що здійснював посадку в США під час шторму, вдарила блискавка. Відео події опублікувало видання Daily Mail.

Інцидент стався, коли лайнер Boeing 737 MAX летів на висоті дев'ять тисяч метрів і готувався до приземлення в Панама-Сіті (штат Флорида). На ролику, знятому з кабіни пілотів, видно, що один з розрядів вдарив в носову частину літака.

Незважаючи на сильний шторм, пілоти успішно посадили літак. На борту Boeing 737 MAX знаходилося 140 чоловік, ніхто з них не постраждав. На роботу приладів літака блискавка не вплинула.

Як відзначили журналісти видання, всі літаки мають спеціальне захисне покриття, здатне захищати від удару блискавки. Зазвичай розряди в антени, хвіст, ніс або крила літака.