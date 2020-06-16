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    Розігнав «застілля» у під’їзді: під Києвом чоловік влаштував стрілянину

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    Поліція вилучила у чоловіка&nbsp;пристрій для відстрілу гумовими кулями та гільзу - Розігнав «застілля» у під’їзді: під Києвом чоловік влаштував стрілянину
    Поліція вилучила у чоловіка пристрій для відстрілу гумовими кулями та гільзу
    Фото: Нацполіція

    Поліція оголосила чоловіку підозру в хуліганстві

    Днями в с. Чайки Києво-Святошинського району місцевий мешканець здійснив постріл зі зброї біля житлових будинків в бік перехожих. Вкрай переполохані люди викликали поліцію. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.  

    На місце події прибули правоохоронці. З’ясувалось, що син поскаржився батьку на нетверезу компанію, яка влаштувала «застілля» у під’їзді. Чоловік зі зброєю в  руках вийшов з квартири, щоб їх розігнати. Однак бешкетники вже втекли і він просто вистрілив у повітря. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Стрілка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 43-річний чоловік.

    Поліцейські вилучили у нього пристрій для відстрілу гумовими кулями, дозвільні документи та гільзу. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

    За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

    Чоловіку оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. До суду подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

    Досудове слідство триває.

    Як повідомлялося, у селі Княжичі, що під Києвом, депутат Броварської районної ради отримав вогнепальне поранення під час конфлікту з місцевим мешканцем.

    стрілянина
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