Розігнав «застілля» у під’їзді: під Києвом чоловік влаштував стрілянину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція вилучила у чоловіка пристрій для відстрілу гумовими кулями та гільзу Фото: Нацполіція

Поліція оголосила чоловіку підозру в хуліганстві

Днями в с. Чайки Києво-Святошинського району місцевий мешканець здійснив постріл зі зброї біля житлових будинків в бік перехожих. Вкрай переполохані люди викликали поліцію. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

На місце події прибули правоохоронці. З’ясувалось, що син поскаржився батьку на нетверезу компанію, яка влаштувала «застілля» у під’їзді. Чоловік зі зброєю в руках вийшов з квартири, щоб їх розігнати. Однак бешкетники вже втекли і він просто вистрілив у повітря. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Стрілка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 43-річний чоловік.

Поліцейські вилучили у нього пристрій для відстрілу гумовими кулями, дозвільні документи та гільзу. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Чоловіку оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. До суду подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, у селі Княжичі, що під Києвом, депутат Броварської районної ради отримав вогнепальне поранення під час конфлікту з місцевим мешканцем.