Поліція затримала киянина, що вчинив стрілянину на Оболоні (фото)

За стрілянину 30-річному киянину загрожує до семи років позбавлення волі

Чоловік почав стріляти у відповідь на зауваження поводитися тихіше

У середу, 25 листопада, близько 22 години до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення, що на Оболонському проспекті стрілянина. На вказану адресу виїхали співробітники кримінального відділу поліції та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що поряд із будинком голосно відпочивала компанія чоловіків. Мешканець будинку із вікна зробив їм зауваження, однак правопорушники почали агресивно поводитись та не припинили кричати. Далі один із компанії дістав зброю та почав стріляти. Від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець.

У правопорушника вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та дозвіл на нього. Під час огляду місця події поліцейські також вилучили чотири гільзи.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Як повідомлялося, 25 листопада ввечері на вулиці Басейній, 15 в центрі Києва чоловік безпричинно відкрив стрілянину з пістолета.