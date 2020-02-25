  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стрілянина у Дніпрі: поліція провела понад 20 обшуків, затримано п’ятьох осіб

    • Розсилка
    25 лютого затриманим вручать підозри&nbsp; - Стрілянина у Дніпрі: поліція провела понад 20 обшуків, затримано п’ятьох осіб
    25 лютого затриманим вручать підозри 
    Фото: Нацполіція

    Поліція провела спецоперацію в Дніпрі після стрілянини біля школи

    Правоохоронці затримали п’ятьох осіб, підозрюваних у причетності до стрілянини у Дніпрі.

    Про це інформує пресслужба МВС.

    «За хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї у Дніпрі затримано п’ять осіб», - йдеться у повідомленні.

    Уточнюється, що конфлікт між двома групами чоловіків виник 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова у Дніпрі.

    Зазначається, що громадяни застосували пістолет травматичної дії, внаслідок чого було поранено трьох учасників перестрілки. Чоловіків доставили до лікарні, де їх одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Стрілянина у Дніпрі: поліція провела понад 20 обшуків, затримано п’ятьох осіб
    Стрілянина у Дніпрі: поліція провела понад 20 обшуків, затримано п’ятьох осіб

    «Учасники другої сторони конфлікту втекли з місця події. В подальшому близько 2-ї ночі 25 лютого в ході поліцейської спецоперації співробітники карного розшуку та управління стратегічних розслідувань із залученням спецпризначенців КОРД затримали ще двох учасників перестрілки в центрі Дніпра», - додали у МВС.

    Зокрема, у ході спецоперації було проведено понад 20 обшуків та вилучено шість автомобілів, на яких пересувались затримані.

    Наразі тривають слідчо-оперативні заході для затримання всіх причетних до злочину.

    Наголошується, що конфлікт мав побутовий характер. «Достеменно відомо, що конфлікт не пов’язаний з бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп осіб вивчають слідчі» - зазначили у поліції.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

    За хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

    Всім затриманим у вівторок, 25 лютого, планується вручення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу, зазначили у МВС.

    МВС обшук Дніпро арешт поліція стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ