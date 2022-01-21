Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)

Зараз усі українці мають триматися разом і спільно боротися з російським агресором

Зараз усі українці мають триматися разом і спільно боротися з російським агресором

Минулого року курсанти саме цього курсу розгорнули прапор майже 100 квадратних метрів

До 103-ї річниці проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова утворили два «живі ланцюги єднання» на Богунському мосту у Житомирі. Символічно з кожного боку було по 103 курсанти і курсантки, які вишикувалися з державними прапорами і прапорами інституту, повідомили в прес-службі ЗСУ.

Така ініціатива виникла у курсантів під час проведення заняття з національно-патріотичної підготовки, коли офіцери розповіли про «ланцюг єдності» у 1990 році.

«Цим флешмобом ми хотіли показати, що українці завжди були, є і будуть сильними у нашому єднанні й тільки об’єднавшись сьогодні у середині держави, об’єднавшись з нашими західними партнерами, ми зможемо побудувати сильну економічно, могутню, перспективну державу, вигнати з нашої території наших ворогів і зробити Україну майбутнього. Слава Україні!», – розповів заступник начальника інституту з морально-психологічного забезпечення Володимир Наконечний.

Минулого року курсанти саме цього курсу Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова розгорнули прапор майже 100 квадратних метрів. А вже наступного року закликають житомирян і студентів провести такі акції в усіх куточках міста.

Нагадаємо, з нагоди Дня Соборності, який відзначається щорічно 22 січня, у столиці відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.