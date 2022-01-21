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    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)

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    Зараз усі українці мають триматися разом і спільно боротися з російським агресором - Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    Зараз усі українці мають триматися разом і спільно боротися з російським агресором
    фото: zsu.gov.ua

    Минулого року курсанти саме цього курсу розгорнули прапор майже 100 квадратних метрів

    До 103-ї річниці проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова утворили два «живі ланцюги єднання» на Богунському мосту у Житомирі. Символічно з кожного боку було по 103 курсанти і курсантки, які вишикувалися з державними прапорами і прапорами інституту, повідомили в прес-службі ЗСУ.

    Така ініціатива виникла у курсантів під час проведення заняття з національно-патріотичної підготовки, коли офіцери розповіли про «ланцюг єдності» у 1990 році.

    «Цим флешмобом ми хотіли показати, що українці завжди були, є і будуть сильними у нашому єднанні й тільки об’єднавшись сьогодні у середині держави, об’єднавшись з нашими західними партнерами, ми зможемо побудувати сильну економічно, могутню, перспективну державу, вигнати з нашої території наших ворогів і зробити Україну майбутнього. Слава Україні!», – розповів заступник начальника інституту з морально-психологічного забезпечення Володимир Наконечний.

    Минулого року курсанти саме цього курсу Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова розгорнули прапор майже 100 квадратних метрів. А вже наступного року закликають житомирян і студентів провести такі акції в усіх куточках міста.

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    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)
    фото: zsu.gov.ua

    Нагадаємо, з нагоди Дня Соборності, який відзначається щорічно 22 січня, у столиці відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.

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    Теги: ЗСУ прапор українці військові День Соборності
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    Військові курсанти утворили «живі ланцюги єднання» до Дня Соборності (фото)