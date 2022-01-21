Зеленський імітує діяльність, поки українці воюють за світову демократію

Уникнути російського вторгнення найближчим часом можливо лише дивом

Захід досі не зрозумів, що те, що вони вважають катастрофою – для Росії єдиний шанс вижити в нинішніх межах і далі відігравати хоч якусь роль в сучасному світі. Тому кількість людських жертв їм байдужа, особисто вмирати на фронті кремлівські старці не планують.

Якби Зеленський був Президентом України, а не актором, то на зовнішньому фронті можна було би діяти такими доктринами:

1. «Ваня, іді дамой»:

Росія здійснила інтервенцію і загарбала українські території.

не може бути «старої» і «нової» війни, Кремль повинен повернути українські землі, українських людей, сплатити величезні репарації.

Кремль повинен випустити політичних в’язнів і повернути демократію в Росію, включно з прозорими парламентськими і президентськими виборами.

Путін йде з посади. Якщо його не хочуть судити в Росії, Путіна судять в Україні.

Україна стає членом НАТО і ЄС.

Захід повертається до нормальних взаємин з Росією, ми тримаємо армію напоготові.

2. «Ваня, ми ідьом к тєбє»:

Україна з Британією засновують Ост-Московську компанію.

Ост-Московська компанія залучає один млрд дол США на фінансування рухів за незалежність та самовизначення народів у рамках Російської Федерації під гаслом «Хватіт карміть Маскву!».

впродовж п’яти років завершується кінцевий розпад Російської імперії на 20-50 держав, з якими Ост-Московська компанія підписує ексклюзивні угоди на постачання сировини та напівфабрикатів до країн Північно-Атлантичного альянсу з розподілом прибутку 50% – країні-постачальниці сировини, 50% – ОМК.

Україна стає членом НАТО. Сенс членства в ЄС розглядається.

Тепер від планів до реалій.

Повномасштабний напад російських військ відбудеться. Кремль не може примиритися з самим існуванням незалежної України. І тут не питання в нашому членстві/не членстві в НАТО: українець має вмерти, право жити має лише хохол під рукою Кремля

Питання лише в часі нападу московських військ.

Наразі Зеленський до болю нагадує нашу Центральну Раду, особливо її русофільську частину, яка кращим виходом з війни вважала розпуск власних військ, чим і поплатилася врешті-решт.

Та й кайзер Вільгельм ІІ зараз не той, щоб за нас воювати. І прізвище гетьмана не Скоропадський, і не гетьман він взагалі.

З Антанти наразі ми можемо розраховувати лише на Велику Британію. Многих літ Королеві і реінкарнації Вінстона Черчілля – Борису Джонсону.

США зараз особливо важко. Вашингтон екстрено пояснює спантеличеному виборцю, чому після миттєвої евакуації з Афганістану і замість великих планів розбудови власної країни – тепер США повертаються у європейський простір, який щомиті може стати «театром» бойових дій. І чому «відповідальна за Європу» Німеччина так і не змогла нею стати.

Пояснити можна – реднеку зрозуміти важко.

Це як нам Зеленський пояснював свою поїздку в Оман: «інвестиції, успіх, важливість». Ну, так, і…?

Україна з Зеленським вчергове втрачає можливість використати шанс

Замість лідерства, запевнень і відповідних дій, що на українську владу можна покластися, що українці розуміють, що воюють за світову демократію, але в першу чергу захищають власну – Зеленський всіляко імітує діяльність.

Захід вже навіть нічого не питає про реформи і корупцію, лишень одне: «ти з нами? Воювати будеш?». У відповідь на словах наче й так, а у діях – ні.

Таке враження, що найбільше російського наступу чекає сам Зеленський, аби пошвидше здатися.

Ще не прохолов слід за Блінкеном, який публічно ствердив, що російський напад може відбутися щомиті, як Зеленський записав нове відеозвернення, де радісно всіх заспокоїв, що паніка безпідставна, все буде добре і за планом.

А план – чий?

Джерело: блог Володимира Омеляна

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