У Києві до Дня Соборності відбудуться заходи (перелік)

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга»

Усі заходи проводитимуть із дотриманням протиепідемічних вимог

Із нагоди Дня Соборності, який відзначається щорічно 22 січня, у столиці відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. Відповідний план заходів затвердила Київська міська державна адміністрація.

Так, 21 січня відбудуться церемонії урочистого покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Також 22 січня громадська спілка «Центр національно-патріотичного виховання» проведе акцію «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона.

21-22 січня урочистості з нагоди Дня Соборності України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, представників закордонного українства, діячів науки та культури тощо, проходитимуть в усіх районах м. Києва.

До 25 січня в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» триває книжкова виставка «Соборна Україна: від ідеї до життя».

20 січня у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва пройде лекція «День Соборності України».

Також 20 січня у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» проходитиме фотовиставка «Україна – єдина!».

21 січня в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей відбудеться проведення години державності «Нам берегти тебе, Соборну і Єдину».

22 січня релігійні громади м. Києва проводитимуть молебні за єдність Української держави.

Із 17 до 22 січня у навчальних закладах столиці відбудеться проведення тематичних уроків, годин, зустрічей, проєктів, акцій, просвітницьких, меморіальних, творчих заходів, екскурсій, квестів, флешмобів, покладань квітів до меморіальних дошок, у тому числі – в онлайн-форматі з висвітленням на платформі Електронного освітнього простору позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!», на офіційному вебсайті та соціальних мережах Департаменту освіти і науки, закладів освіти.

21 січня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» пройде літературно-музична композиція «Соборна країна навіки єдина!».

Із 18 до 22 січня триватиме міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Україна – це ми!».

21 січня у музеї «Становлення української нації» відбудеться освітньо-просвітницький захід «Соборна Україна – моя Гідність».

Із 21 січня до 6 лютого у читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів «До Дня Соборності України».

Також протягом усього року на веб-сайті Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів до 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та з нагоди проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради.

День Соборності в Україні відзначають в честь проголошення 22 січня у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР)

До слова, сьогодні, 21 січня відзначають Міжнародний день обіймів.