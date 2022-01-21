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    Вторгнення Росії? Київ виділив 110 млн грн на посилення оборони міста

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    Навчання київської бригади тероборони - Вторгнення Росії? Київ виділив 110 млн грн на посилення оборони міста
    Навчання київської бригади тероборони
    фото: armyinform

    Київрада схвалила міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022-2024 роки

    Київська міська рада підтримала міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки. Вона передбачає виділення понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності Києва. За відповідне рішення напередодні проголосували 78 депутатів, йдеться на сайті Київради.

    Реалізація прийнятої Київрадою програми дозволить обладнати пункти постійної дислокації для бригади Сил територіальної оборони в кожному районі Києва, пояснив заступник голови КМДА Андрій Крищенко. Також кошти підуть на забезпечення бригади необхідними навчально-тренувальними комплексами і майном. Крім того, йдеться про підвищення готовності системи мобілізації Києва.

    «В умовах продовження збройної агресії з боку Російської Федерації проти України, високої вірогідності повномасштабного вторгнення та застосування агресором диверсійно-розвідувальних сил або здійснення актів тероризму, важливого значення набуває виконання заходів з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві», – сказав заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

    У рамках програми «Захисник Києва» мають створити Єдиний центр підготовки Сил муніципальної безпеки міста, зокрема, і бригади територіальної оборони.

    «Після підготовки резервістів та налагодження роботи підрозділів Київ матиме розвинуту та ефективно функціонуючу окрему бригаду територіальної оборони, яка буде готова до виконання завдань протягом 24 годин», – сказав Крищенко.

    Раніше Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальони тероборони.

    Також Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони.

    Як відомо, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

    Столична влада готується до можливого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту. У столиці налічується майже 5 тисяч укриттів. У разі атаки буде попереджувальна сирена.

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    Теги: Київ Київрада війна гроші Андрій Крищенко військові фінансування КМДА столиця
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    Вторгнення Росії? Київ виділив 110 млн грн на посилення оборони міста