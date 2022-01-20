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    Бійці на передовій готуються до можливих обстрілів (відео)

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    Тиша на позиціях вздовж лінії фронту буває оманливою - Бійці на передовій готуються до можливих обстрілів (відео)
    Тиша на позиціях вздовж лінії фронту буває оманливою
    фото: mil.gov.ua

    Обстріли часто бувають прикриттям для роботи снайпера

    Позиції українських військових, в районі Золотого, постійно під прицілом. За словами Іллі, який був на бойовому чергуванні, він обрав піхоту, аби бути на передньому краї. Говорить, чи не щодня пересвідчується в тому, що втрачати пильність не можна ані на секунду, повідомляє Суспільне.

    «Вони раптово атакують. Тиша-тиша-тиша, а потім різко обстріл може бути. З підствольника може бути, з гранатомета», – розповів Ілля.

    Такий обстріл, каже військовий ЗСУ Дмитро, може бути прикриттям для роботи снайпера.

    «Вони сидять і вичікують. Противник, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб вони вилізли, спостерігали, звідки ведеться вогонь. І в той момент може спрацювати снайпер», – зауважив Дмитро.

    Не гребує противник і великими калібрами, додають армійці. З початку нового року, неподалік Золотого, російські найманці кілька разів застосовували заборонене озброєння.

    До слова, президент США Джо Байден озвучив два бажання Путіна щодо України. Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

    На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни. Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

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    Теги: ЗСУ війна обстріл снайпер
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    Бійці на передовій готуються до можливих обстрілів (відео)