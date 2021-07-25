Українські пляжі, на яких можна сховатися від людей: куди варто поїхати

Джарилгач. На острові немає нічого, крім неймовірної природи та краси

Джарилгач. На острові немає нічого, крім неймовірної природи та краси

На Азовському та Чорному морі ще залишилися місцини, де можна усамітнитися та насолодитися природою

На узбережжях Чорного та Азовського морів в Україні є чимало місць, де туристів зазвичай або немає зовсім, або надзвичайно мало. Про такі заповітні куточки розповіли на порталі Omore.

Кінбурнська коса. Найбільш безлюдна місцевість на українському узбережжі. Кілька десятків кілометрів у заповідній зоні, де заборонено будівництво, майже немає доріг і цивілізації. Але є заповідник, десятки кемпінгів, неймовірна природа і місця для усамітнення. Дістатися на косу можна катером з Очакова або сушею, але це варіант для екстремалів і любителів бездоріжжя.

Джарилгач. Найбільший острів України, який має 42 кілометри в довжину – місць для усамітнення повно. З цивілізацією зв'язок тут тільки за допомогою катерів, на самому острові немає толком нічого, крім неймовірної природи та краси. Питна вода є тільки у двох місцях – біля маяків, куди припливають туристи, та на глибокій косі. Продукти на Джарилгач доведеться брати з собою.

Бердянська коса. Вона розташована біля міста Бердянськ і на самій косі вже досить розвинена інфраструктура – готелі, бази відпочинку, атракціони та розваги. Але і там є прекрасні місця з мінімумом людей – потрібно лише пройти до краю коси, до маяка, і за ним ще кілометр-півтора. Там майже безлюдний пляж.

Приморське, Одеська область. Ця місцевість розташована у найпівденнішій точці. Якщо відійти в бік Вилкового чи Тузлівського лиману по косі – там абсолютно безлюдні пляжі, де можна розкласти намет, поставити кемпінг і залишитися наодинці з природою.

Коса біля Сергіївки, Одеська область. У Сергіївці вихід до моря йде через міст. До нього можна доїхати автомобілем, а далі пускають тільки зі спеціальними перепустками. Але туди потрапляють і з іншого боку – по піску з самої Затоки. І там є ще одна коса. Кілометр по мосту і ще кілометр по пляжу, і ви на косі, де абсолютно безлюдне узбережжя.

Околиці Чорноморська або Санжійка. Там повно малолюдних місць, де можна спокійно натягувати намет або цілий табір. А можна просто відпочити без натовпів туристів і криків поблизу.

Очаків. Сховатися від натовпу тут можна між Портом 333 і Лісгоспом – і далі, в бік Південного Бугу. Вихід на пляж не дуже зручний, але людей там практично немає. А якщо орендувати катер, то через пів години можна потрапити на Кінбурнську косу.

Раніше повідомлялося, що курорти на Азовському морі, що цього року потерпали від нашестя медуз, переважно очистились.

Нагадаємо, що з початку липня зафіксовано нашестя медуз практично по всьому узбережжю Азовського моря: через них люди побоюються купатися в Генічеську та в Кирилівці Запорізької області.

На думку учених, нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.