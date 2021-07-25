Українські пляжі, на яких можна сховатися від людей: куди варто поїхати
На Азовському та Чорному морі ще залишилися місцини, де можна усамітнитися та насолодитися природою
На узбережжях Чорного та Азовського морів в Україні є чимало місць, де туристів зазвичай або немає зовсім, або надзвичайно мало. Про такі заповітні куточки розповіли на порталі Omore.
Кінбурнська коса. Найбільш безлюдна місцевість на українському узбережжі. Кілька десятків кілометрів у заповідній зоні, де заборонено будівництво, майже немає доріг і цивілізації. Але є заповідник, десятки кемпінгів, неймовірна природа і місця для усамітнення. Дістатися на косу можна катером з Очакова або сушею, але це варіант для екстремалів і любителів бездоріжжя.
Джарилгач. Найбільший острів України, який має 42 кілометри в довжину – місць для усамітнення повно. З цивілізацією зв'язок тут тільки за допомогою катерів, на самому острові немає толком нічого, крім неймовірної природи та краси. Питна вода є тільки у двох місцях – біля маяків, куди припливають туристи, та на глибокій косі. Продукти на Джарилгач доведеться брати з собою.
Бердянська коса. Вона розташована біля міста Бердянськ і на самій косі вже досить розвинена інфраструктура – готелі, бази відпочинку, атракціони та розваги. Але і там є прекрасні місця з мінімумом людей – потрібно лише пройти до краю коси, до маяка, і за ним ще кілометр-півтора. Там майже безлюдний пляж.
Приморське, Одеська область. Ця місцевість розташована у найпівденнішій точці. Якщо відійти в бік Вилкового чи Тузлівського лиману по косі – там абсолютно безлюдні пляжі, де можна розкласти намет, поставити кемпінг і залишитися наодинці з природою.
Коса біля Сергіївки, Одеська область. У Сергіївці вихід до моря йде через міст. До нього можна доїхати автомобілем, а далі пускають тільки зі спеціальними перепустками. Але туди потрапляють і з іншого боку – по піску з самої Затоки. І там є ще одна коса. Кілометр по мосту і ще кілометр по пляжу, і ви на косі, де абсолютно безлюдне узбережжя.
Околиці Чорноморська або Санжійка. Там повно малолюдних місць, де можна спокійно натягувати намет або цілий табір. А можна просто відпочити без натовпів туристів і криків поблизу.
Очаків. Сховатися від натовпу тут можна між Портом 333 і Лісгоспом – і далі, в бік Південного Бугу. Вихід на пляж не дуже зручний, але людей там практично немає. А якщо орендувати катер, то через пів години можна потрапити на Кінбурнську косу.
Раніше повідомлялося, що курорти на Азовському морі, що цього року потерпали від нашестя медуз, переважно очистились.
Нагадаємо, що з початку липня зафіксовано нашестя медуз практично по всьому узбережжю Азовського моря: через них люди побоюються купатися в Генічеську та в Кирилівці Запорізької області.
На думку учених, нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.
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