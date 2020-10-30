Як в соцмережах відреагували на скандальне рішення Конституційного суду. Добірка фотожаб



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Судді Конституційного суду стали об'єктами для дошкульних жартів

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

Таке рішення суддів не лише обурило багатьох громадян України, а й стало приводом для яскравих фотожаб.

Нагадаємо, що представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».



