У Раді розкритикували рішення Конституційного суду щодо антикорупційних законів



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Сьогодні ЗМІ повідомили, що Конституційний Суд визнав статтю про декларування недостовірною інформацією Кримінального кодексу невідповідною Основному закону

Рішення суду загрожує євроінтеграції України

Рішення Конституційного Суду України (КСУ) про неконституційність кримінальної відповідальності за недостовірне декларування може викликати грандіозний міжнародний скандал.

Про це заявила постійний представниця Верховної Ради у Конституційному Суді України Ольга Совгиря на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, у зв'язку з сьогоднішнім рішенням КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна ризикує бути втягнутою в грандіозний міжнародний скандал. Рішення було прийнято з кричущими процесуальними порушеннями, про які я повідомляла раніше, і сумнівне за змістом», – зазначила вона.

Також представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський у коментарі «РБК-Україна» заявив, що це рішення КСУ загрожує євроінтеграції.

«Якщо дії КСУ будуть продовжуватися в тому ж руслі, то не можна виключати негативних наслідків», – відповів він на питання про можливу загрозу від рішень суду для євроінтеграції України і для безвізового режиму зокрема.

Веніславський підкреслив, що за наявною у нього інформацією, сьогодні КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, але не за незаконне збагачення. Також скасовано право НАЗК вести моніторинг витрат і доходів суддів.

Питання внесення необхідних змін до антикорупційного законодавства, за словами представника президента, буде розглянуто після вивчення мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що Конституційний Суд визнав статтю про декларування недостовірною інформацією Кримінального кодексу невідповідною Основному закону. Суд також визнав неконституційними контрольні повноваження Національного агентства з запобігання корупції.

Як відомо, у серпні 2020 року до Конституційний суд було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.