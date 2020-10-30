«Суддів до Ростова!» Біля Конституційного суду акція протесту, активісти застосували димові шашки - трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадське

Територію суду закидали шинами та димовими шашками.

У п'ятницю, 30 жовтня, біля Конституційного суду України проходить акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.

Організаторами акції виступили антикорупційні активісти, зокрема Центр протидії корупції та Рух опору капітуляції. Активісти виступають проти скандального рішення КСУ скасувати е-декларації, що ставить під загрозу попередні здобутки України у боротьбі з корупцією та безвіз з ЄС.

Протестувальники з прапорами зайняли площу перед судом, окремі активісти запалили димові шашки. Окремі активісти стоять з плакатами з вимогою «відправити суддів до Ростова» та «Диктаторські повноваження Януковича». Як повідомляє Громадське, на територію суду скидали шини, димові шашки та презервативи. Люди скандували «Ганьба!».

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.