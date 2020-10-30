Президент Зеленський на засіданні РНБО нагадував Януковича. І ось чому...

Президент Зеленський під час засідання РНБО, 29 жовтня 2020 року

Зеленський на засіданні РНБО нагадував Януковича

Тобто пропонується повірити що президент до вчора просто не знав хто сидить в судах і що це за суди? І тут раптом виявилось, що ця будівля на розі вулиць Жилянської та Антоновича не будівельний гіпермаркет і не будинок Грю з «Бридкий я», а там суд, там креатури, там гілка влади яка може зробити багато шкоди.

Тобто пропонується повірити у те що півтора роки в стратегії новій владі яка прийшла будувати нову країну не було діла до такого монстра як Конституційний суд чи такого як ОАСК? Суди де вас можуть визнати камнем або ухвалити рішення на користь іграшкового База Лайтера сина якогось з олігархів? Процедуру перезавантаження судів не було коли почати за відкриттями дитячих садочків?

Чи президент не знав хто вони такі в ОПЗЖ? Чи не їм президент анонсував поганий кінець рік тому? Не друг дитинства президента голова СБУ? Не ОПЗЖ іноді голосує та діє в унісон з залишками монобільшості президента? Так найближчі президента Шефір і Баканов були на Дні народження Суркіса, який серед тих депутатів ОПЗЖ що зробили те саме звернення до Конституційного суду. Вони друзі з депутатами ОПЗЖ.

Люди які взяли заступника Захарченка Татарова в заступники керівника ОП, призначили міністрами Шкарлєта та Ємця, не посунули від влади Кернеса та Труханова роблять вигляд що не мають стосунку до того що реінкарнована партія регіонів знову вкрай успішно рухає країну в бік кремля? І це виглядає як переламний момент у їх невпинній діяльності.

Президент Зеленський на засіданні РНБО нагадував президента януковича, коли той не підписав асоціацію з ЄС на самміті у Вільнюсі.

Джерело: блог Михайла Ткача

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