Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото

У ніч на 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту, після 146 днів його оборони

Так звана «Розвідгрупа пошукового загону «Пам'ять Донбасу», підконтрольна бойовикам «ЛНР» побувала в районі зруйнованого російськими військовими Луганського аеропорту. Про це повідомляє в соцмережі користувач Alexey Ivakin. За його словами, в районі аеропорту знаходяться, зокрема, поховання часів Другої світової війни



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Луганський аеропорт

У ніч на 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту, після 146 днів його оборони

Так звана «Розвідгрупа пошукового загону «Пам'ять Донбасу», підконтрольна бойовикам «ЛНР» побувала в районі зруйнованого російськими військовими Луганського аеропорту. Про це повідомляє в соцмережі користувач Alexey Ivakin.

За його словами, в районі аеропорту знаходяться, зокрема, поховання часів Другої світової війни та поховання жителів Луганська, загибель яких в 2014 році спровокувала збройна агресія Росії проти України.

Відвідали учасники «загону» і сам аеропорт, показавши на фото, як він виглядає цієї зими.

Бої за Луганський аеропорт — бойові дії, що точилися у 2014 році під час війни на сході України за встановлення контролю над летовищем Луганського міжнародного аеропорту. Українські десантники тримали оборону аеропорту з квітня 2014 року у повному оточенні без наземного сполучення. У липні українські війська пробили дорогу до аеропорту, розблокувавши його.

Внаслідок серпневого наступу російських регулярних військ аеропорт повторно потрапив у оточення. Будівлі аеропорту були вщент зруйновані російською артилерією. У ніч на 1 вересня українські захисники вийшли з руїн аеропорту, після 146 днів його оборони.

Джерело: dnews.dn.ua