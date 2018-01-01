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    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото

    У ніч на 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту, після 146 днів його оборони
    Так звана «Розвідгрупа пошукового загону «Пам'ять Донбасу», підконтрольна бойовикам «ЛНР» побувала в районі зруйнованого російськими військовими Луганського аеропорту. Про це повідомляє в соцмережі користувач Alexey Ivakin. За його словами, в районі аеропорту знаходяться, зокрема, поховання часів Другої світової війни
    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка
    Луганський аеропорт
    Луганський аеропорт

    У ніч на 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту, після 146 днів його оборони

    Так звана «Розвідгрупа пошукового загону «Пам'ять Донбасу», підконтрольна бойовикам «ЛНР» побувала в районі зруйнованого російськими військовими Луганського аеропорту. Про це повідомляє в соцмережі користувач Alexey Ivakin.

    За його словами, в районі аеропорту знаходяться, зокрема, поховання часів Другої світової війни та поховання жителів Луганська, загибель яких в 2014 році спровокувала збройна агресія Росії проти України.

    Відвідали учасники «загону» і сам аеропорт, показавши на фото, як він виглядає цієї зими.

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    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Так виглядав Луганський аеропорт в 2014 році
    Так виглядав Луганський аеропорт в 2014 році
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото
    Як виглядає Луганський аеропорт, зруйнований російською артилерією. Моторошні фото

    Бої за Луганський аеропорт — бойові дії, що точилися у 2014 році під час війни на сході України за встановлення контролю над летовищем Луганського міжнародного аеропорту. Українські десантники тримали оборону аеропорту з квітня 2014 року у повному оточенні без наземного сполучення. У липні українські війська пробили дорогу до аеропорту, розблокувавши його.
    Внаслідок серпневого наступу російських регулярних військ аеропорт повторно потрапив у оточення. Будівлі аеропорту були вщент зруйновані російською артилерією. У ніч на 1 вересня українські захисники вийшли з руїн аеропорту, після 146 днів його оборони.

    Джерело: dnews.dn.ua

    Луганщина ЛНР аеропорт Луганськ
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