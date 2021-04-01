Зеленський, який збільшив ланцюг на президентському ордені, став героєм курйозних фотожаб

Новим главою держави буде Василь Вірастюк чи Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік?

Президент Володимир Зеленський видав указ про збільшення довжини орденського ланцюга, який використовується під час урочистостей, на чотири ланки. Цю новину не оминули своєю увагою жартівники з мережі.

Зокрема, вони жартують, що такий крок Зеленського є свідчення того, що наступним президентом може стати стронгмен Василь Вірастюк або народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік.

Нагадаємо, орденський ланцюг, який є одним з символів президента України і використовується під час головних урочистостей, таких, як інавгурація, було вирішено подовжити та збільшити кількість декоративних ланок з 12 до 16.

Знак президента України

Один із офіційних символів президента України, який має форму орденського ланцюга, що складається з медальйона-підвіски, 6 фініфтевих медальйонів та 12 декоративних ланок, розміщених у відповідній послідовності. Він виготовлений з жовтого і білого металу та важить близько 400 грамів. Його носять на шиї.

Президенти використовують цей знак під час прийому вірчих і відкличних грамот глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, вручення державних нагород, президентських відзнак, відзнак лауреатів державних премій, а також під час телевізійних звернень з посланнями до народу. Він використовується також у інших випадках, якщо це передбачено нормами протоколу.

Серед інших офіційних символів президента є штандарт, гербова печатка та булава.