Зеленський, який збільшив ланцюг на президентському ордені, став героєм курйозних фотожаб
Новим главою держави буде Василь Вірастюк чи Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік?
Президент Володимир Зеленський видав указ про збільшення довжини орденського ланцюга, який використовується під час урочистостей, на чотири ланки. Цю новину не оминули своєю увагою жартівники з мережі.
Зокрема, вони жартують, що такий крок Зеленського є свідчення того, що наступним президентом може стати стронгмен Василь Вірастюк або народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік.
Нагадаємо, орденський ланцюг, який є одним з символів президента України і використовується під час головних урочистостей, таких, як інавгурація, було вирішено подовжити та збільшити кількість декоративних ланок з 12 до 16.