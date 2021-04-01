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    На Прикарпатті відновили підрахунок голосів: Шевченко вийшов на друге місце

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    В Івано-Франківській області наразі опрацьовано 71,79% бюлетенів - На Прикарпатті відновили підрахунок голосів: Шевченко вийшов на друге місце

    В Івано-Франківській області наразі опрацьовано 71,79% бюлетенів

    Олександр Шевченко вже обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського

    Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області відновила підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду, всього пораховано понад 71% бюлетенів.

    Про це йдеться на сайті ЦВК.

    Увечері 31 березня комісія порахувала понад 3,5% бюлетенів, і загальна кількість наразі складає 71,79%.

    На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк з 31,30%.

    На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 28,83% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,80%) на 10 голосів.

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    Нагадаємо, 31 березня Вірастюк заявив про готовність до перерахунку голосів.

    Того ж дня скандальна ОВК на Прикарпатті відновила роботу і одразу ж пішла на перерву. Під приміщенням ОВК зібралися прихильники Олександра Шевченка та Василя Вірастюка — між ними стояв кордон поліції.

    Нагадаємо, 28 березня у «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк.

    За оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

    Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

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    Теги: вибори Івано-Франківщина політика Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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