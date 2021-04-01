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    Довибори до Ради: на Прикарпаття стягнули озброєних силовиків (відео)

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    &nbsp;Городяни також помітили на вулицях міста співробітників СБУ - Довибори до Ради: на Прикарпаття стягнули озброєних силовиків (відео)
     Городяни також помітили на вулицях міста співробітників СБУ
    Скріншот фото: відео «Типова Надвірна»

    Із раннього ранку 1 квітня близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну

    У місто Надвірна Івано-Франківської області, де розташований виборчий округ № 87, стягнули збройних силовиків. Очевидці зняли правоохоронців на відео, яке з’явилося в групі «Типова Надвірна» в Facebook.

    Із раннього ранку 1 квітня близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну в супроводі автомобілів поліції. Городяни також помітили на вулицях міста співробітників СБУ у формі і з автоматами.

    З'явилося також відео, на якому, за словами авторів, місцеві жителі заблокували в будівлі членів окружної виборчої комісії. Люди перекрили вхід і не випускали тих, хто перебував всередині.

    Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – був відсутній кворум. Тому ЦВК замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній.

    Депутати від «Слуги народу» на чолі з нардепом Миколою Тищенко 31 березня прибули до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії. Після скандалів та провокацій 31 березня окружна виборча комісія відновила свою роботу.

    Вона вже знову почала підрахунок голосів, всього пораховано понад 71% бюлетенів. На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк з 31,30%. На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 28,83% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,80%) на 10 голосів.

    Вірастюк готовий до перерахунку голосів. Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

    Теги: ЦВК СБУ Івано-Франківщина партії допит Івано-Франківськ Facebook місто Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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