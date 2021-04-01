Довибори до Ради: на Прикарпаття стягнули озброєних силовиків (відео)

Із раннього ранку 1 квітня близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну

У місто Надвірна Івано-Франківської області, де розташований виборчий округ № 87, стягнули збройних силовиків. Очевидці зняли правоохоронців на відео, яке з’явилося в групі «Типова Надвірна» в Facebook.

Із раннього ранку 1 квітня близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну в супроводі автомобілів поліції. Городяни також помітили на вулицях міста співробітників СБУ у формі і з автоматами.

З'явилося також відео, на якому, за словами авторів, місцеві жителі заблокували в будівлі членів окружної виборчої комісії. Люди перекрили вхід і не випускали тих, хто перебував всередині.

Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – був відсутній кворум. Тому ЦВК замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній.

Депутати від «Слуги народу» на чолі з нардепом Миколою Тищенко 31 березня прибули до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії. Після скандалів та провокацій 31 березня окружна виборча комісія відновила свою роботу.

Вона вже знову почала підрахунок голосів, всього пораховано понад 71% бюлетенів. На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк з 31,30%. На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 28,83% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,80%) на 10 голосів.

Вірастюк готовий до перерахунку голосів. Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.