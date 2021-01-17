Жах і ненависть у «Внуково»: російська поліція затримує соратників Навального (фото)

Під арештом люди з оточення опозиціонера і, можливо, його брат

Поліція продовжує затримання в московському аеропорту «Внуково», до якого має прибути літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Як повідомляє «РБК-Україна», вже затримано ряд його соратників і, ймовірно, брата Олега Навального.

Зокрема затримано соратників лідера «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь, Руслана Шаведдинова, Іллю Пахомова та Анастасію Кадетову, а також журналіста «Нової газети» Влада Докшина.

Джерело VTimes повідомляє, що разом з соратниками Навального затримали і його брата Олега. Але за іншими даними, його не затримали, коли він сидів разом з Соболь, Шаведдіновою, Пахомовим за одним столиком.

Крім цього повідомляється, що поліція почала витісняти натовп, який чекає прильоту Навального, за межі аеропорту.

Раніше повідомлялося, що поліцейські в аеропорту «Внуково» затримали активіста Дмитра Безкоровайного.

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається в Росію сьогодні, 17 січня. Кілька місяців він перебував у Німеччині, проходячи курс лікування після отруєння.

Як очікується, одразу ж після прильоту він може бути затриманий за порушення режиму відбування умовного покарання.