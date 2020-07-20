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    У Росії зник літак з пасажирами на борту

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    Літак&nbsp;Ан-2 зник в районі Іркутської області&nbsp; - У Росії зник літак з пасажирами на борту
    Літак Ан-2 зник в районі Іркутської області 

    На борту повітряного судна перебували два пілоти й чотири пасажири, які є командирами інших повітряних екіпажів

    Легкомоторний літак Ан-2 з шістьма людьми на борту вночі з 19 на 20 липня зник з радарів на кордоні Бурятії й Іркутської області

    Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на транспортне управління Слідчого комітету РФ.

    Про те, що пілоти перестали виходити на зв'язок, стало відомо через шість годин після їх вильоту з селища Кирен. На борту повітряного судна, який належить авіакомпанії «Феникс», перебували два пілоти й чотири пасажири, які є командирами інших повітряних екіпажів.

    «За попередніми даними, повітряним судном відбувався обліт території Тункінского і Окинского районів республіки Бурятії з метою визначення області хімічної обробки з повітря лісів від тутового шовкопряда», — уточнили в управлінні, в якому почали дослідчу перевірку через зникнення літака.

    Як розповів ТАСС начальник Сибірського координаційного центру пошуку і рятування Віктор Дрегер, політ був санкціонований керівництвом авіакомпанії, тому рятувальникам приблизно відомий район пошуку.

    На кордон Бурятії й Іркутської області вилетіли три повітряних судна: вертоліт Мі-8 авіакомпанії «Ангара», літак Ан-26 авіакомпанії «Іраеро» і Ан-24 авіакомпанії «Феникс». Один з них вже повернувся після безрезультатних пошуків.

     

    Росія літак
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