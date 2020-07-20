У Росії зник літак з пасажирами на борту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак Ан-2 зник в районі Іркутської області

На борту повітряного судна перебували два пілоти й чотири пасажири, які є командирами інших повітряних екіпажів

Легкомоторний літак Ан-2 з шістьма людьми на борту вночі з 19 на 20 липня зник з радарів на кордоні Бурятії й Іркутської області

Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на транспортне управління Слідчого комітету РФ.

Про те, що пілоти перестали виходити на зв'язок, стало відомо через шість годин після їх вильоту з селища Кирен. На борту повітряного судна, який належить авіакомпанії «Феникс», перебували два пілоти й чотири пасажири, які є командирами інших повітряних екіпажів.

«За попередніми даними, повітряним судном відбувався обліт території Тункінского і Окинского районів республіки Бурятії з метою визначення області хімічної обробки з повітря лісів від тутового шовкопряда», — уточнили в управлінні, в якому почали дослідчу перевірку через зникнення літака.

Як розповів ТАСС начальник Сибірського координаційного центру пошуку і рятування Віктор Дрегер, політ був санкціонований керівництвом авіакомпанії, тому рятувальникам приблизно відомий район пошуку.

На кордон Бурятії й Іркутської області вилетіли три повітряних судна: вертоліт Мі-8 авіакомпанії «Ангара», літак Ан-26 авіакомпанії «Іраеро» і Ан-24 авіакомпанії «Феникс». Один з них вже повернувся після безрезультатних пошуків.