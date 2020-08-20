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    Отруєння Навального: у мережі з’явилося відео з криками у літаку

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    Перед польотом Олексій Навальний пив каву в аеропорту&nbsp; - Отруєння Навального: у мережі з’явилося відео з криками у літаку
    Перед польотом Олексій Навальний пив каву в аеропорту 

    Чоловік, який летів з Навальний одним рейсом, опублікував відео з літака

    Інтернетом шириться відео, на якому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви. 

    Житель Томська Павло Лебедєв, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. Запис Лебедєв оприлюднив у себе в Instagram Stories.

    «Досі кричить від болю», — коментує те, що відбувається, чоловік.

    На запису, опублікованому Лебедєвим, чутні протяжні чоловічі крики.

    Перед цим Лебедєв виклав фотографію, як Навальний п'є чай в кафе Віденська кав’ярня в аеропорту Томська.

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    Потім він написав, що в польоті політику «стало дуже зле, його ледве відкачали».

    Наразі відомо, що російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви, у лікарні підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

    Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.

     

    Росія отруєння літак Олексій Навальний
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