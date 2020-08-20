Отруєння Навального: у мережі з’явилося відео з криками у літаку
Чоловік, який летів з Навальний одним рейсом, опублікував відео з літака
Інтернетом шириться відео, на якому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.
Житель Томська Павло Лебедєв, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. Запис Лебедєв оприлюднив у себе в Instagram Stories.
«Досі кричить від болю», — коментує те, що відбувається, чоловік.
На запису, опублікованому Лебедєвим, чутні протяжні чоловічі крики.
Врачи исключили у Навального инсульт. Он находится на ИВЛ и пока не может прийти в себя.— baza (@bazabazon) August 20, 2020
Один из пассажиров, летевший с Алексеем, снял, как сначала он пьёт в аэропорту чай, а уже через некоторое время летит в самолете. Окружение Навального считает, что его могли отравить чаем. pic.twitter.com/InYhgb6ZRD
Перед цим Лебедєв виклав фотографію, як Навальний п'є чай в кафе Віденська кав’ярня в аеропорту Томська.
Потім він написав, що в польоті політику «стало дуже зле, його ледве відкачали».
Наразі відомо, що російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви, у лікарні підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.