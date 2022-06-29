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    Фото

    Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві

    Собака був страшенно переляканий, тому спецоперація &laquo;порятунок лабрика&raquo; видалася непростою - Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві
    Собака був страшенно переляканий, тому спецоперація «порятунок лабрика» видалася непростою
    скріншот з відео

    Пса вирішили визволяти, використовуючи кран із люлькою

    Рятувальники провели у Миколаєві операцію з порятунку пса. Тварина залишилась сама у знищеному росіянами будинку, в одній із квартир на четвертому поверсі.

    Про це рятувальникам повідомив власник собаки, якого раніше змогли евакуювати за допомогою автодрабини.

    «Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей «хтось» із хвостом? Бідосю вирішили визволяти, використовуючи кран із люлькою», – розповіли у ДСНС.

    Собака був страшенно переляканий, тому спецоперація «порятунок лабрика» видалася непростою – хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану.

    «Та, на щастя, все пройшло вдало – господар та його друг врятовані та живі.

    У наші дні від таких новин теж плачеш – але це сльози надії… Бо все у нас із вами буде добре!», – запевняють рятувальники.

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    Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві
    Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві
    Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві
    Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень небезпеки 30 червня. «У західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: росія окупанти державна служба ДСНС війна Миколаїв тварини рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві