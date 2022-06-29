Порятунок лабрадора із зруйнованої бахатоповерхівки. Фото спецоперації в Миколаєві

Собака був страшенно переляканий, тому спецоперація «порятунок лабрика» видалася непростою

Пса вирішили визволяти, використовуючи кран із люлькою

Рятувальники провели у Миколаєві операцію з порятунку пса. Тварина залишилась сама у знищеному росіянами будинку, в одній із квартир на четвертому поверсі.

Про це рятувальникам повідомив власник собаки, якого раніше змогли евакуювати за допомогою автодрабини.

«Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей «хтось» із хвостом? Бідосю вирішили визволяти, використовуючи кран із люлькою», – розповіли у ДСНС.

Собака був страшенно переляканий, тому спецоперація «порятунок лабрика» видалася непростою – хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану.

«Та, на щастя, все пройшло вдало – господар та його друг врятовані та живі.

У наші дні від таких новин теж плачеш – але це сльози надії… Бо все у нас із вами буде добре!», – запевняють рятувальники.

Нагадаємо, державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень небезпеки 30 червня. «У західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.